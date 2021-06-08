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Бизнес получил 48 млрд грн через Фонд развития предпринимательства

Бизнес получил 48 млрд грн через Фонд развития предпринимательства

Общий объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса по всем программам Фонда развития предпринимательства составляет почти 48 млрд грн.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко на презентации годового отчета ФРП.

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«Общий объем финансовой поддержки малого бизнеса Украины по всем программам ФРП составляет около 48 млрд грн. Мы ставим акцент на развитии микро-, малых и средних предприятий, от успешного функционирования которых зависит благосостояние большинства граждан», — отметил он.

Благодаря ФРП в Украине реализуется целый ряд программ по поддержке финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП), а также развития малого бизнеса в целом.


Инфографика: Минфин

«Это дает нам основания для реализации новых проектов — не только при поддержке правительства Германии, но и других международных финансовых организаций», — подчеркнул Марченко.

ФРП реализует кредитные программы с привлечением средств помощи правительства Германии, программу Financeast при поддержке Евросоюза, а также госпрограмму «Доступные кредиты 5−7-9%».

С 1996 года украинские предприниматели получили 163 991 кредит на 29,3 млрд грн в рамках кредитных программ, которые реализуются в том числе за счет займов правительства Германии, предоставленных Министерству финансов через Немецкий банк развития KfW.

Минфин заинтересован в расширении объемов поддержки финансирования ММСП через новые программы ФРП. С этой целью в декабре 2020 года министерство подписало с правительством Германии генеральное соглашение о финансовом сотрудничестве, в которое вошло большое количество новых проектов и программ.

Одной из таких программ станет новая кредитная программа по поддержке финансирования энергоэффективных проектов ММСП, которая будет реализовываться через Немецкий банк развития KfW в сотрудничестве с ЕС, который предоставил Украине финансовую помощь на хеджирование валютных рисков в рамках инициативы EU4Business.

«Представительство Е С рассматривает ФРП как лидера и финансового новатора в Украине, и мы действительно думаем, что подход, который Фонд применяет — это именно то, что будет и в дальнейшем поддерживать ЕС. Поэтому мы надеемся на углубление нашего сотрудничества с ФРП в будущем», — отметил руководитель сектора сельского хозяйства, земельного, лесного хозяйства, рыбного хозяйства представительства ЕС в Украине Хелл Кристиан.

По результатам 2020 года совместные планы правительства и международных партнеров Украины по поддержке малого бизнеса Фондом развития предпринимательства реализованы в полном объеме.


Инфографика: Минфин

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По материалам Финансовый клуб
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