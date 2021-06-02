Прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафы

Верховная Рада 2 июня приняла в первом чтении законопроект №3515, который предусматривает новое формирование прожиточного минимума и его повышение.
Об этом пишет 24 канал.
Ко второму чтению могут внести определенные изменения, но сейчас предлагают такие нововведения.
Новый прожиточный минимум
В Украине предлагают перейти на новую методологию расчета прожиточного минимума. В 2022 году он будет на уровне 41% от средней зарплаты за 2020 год + инфляция, которую прогнозируют на 2021 год. Ежегодно, прожиточный минимум будет расти на 1% относительно средней зарплаты вплоть до 2031 года, когда он составит 50%.
Рассчитаем примерно, как увеличится прожиточный минимум в 2022 году. В 2020 году средняя зарплата составляла 11 591 гривну. Предположим, что уровень инфляции в 2021 году будет на уровне 8% (прогноз НБУ). В таком случае на 2022 год прожиточный минимум зафиксируют на уровне 5 132 гривны. Это в 2,5 раза больше, чем сейчас.
Сейчас прожиточный уровень — это 2 189 гривен. В этом году в бюджете предусмотрели его увеличение еще два раза. 1 июля его поднимут до 2 294, а 1 декабря — до 2 393 гривен.
Таблица: 24 канал
В Украине существует еще понятие «фактический прожиточный минимум», который ежемесячно определяет Министерство социальной политики. В мае 2021 года фактический прожиточный минимум составлял 4 259 гривен (с учетом суммы обязательных платежей — 4 880 гривен). То есть в 2,2 раза больше, чем установленный законом.
Минимальная пенсия
Сейчас минимальная пенсия равна 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 1 769 гривен. Однако при условии принятия законопроекта минимальные пенсии не увеличатся в 2,5 раза.
В законопроекте указали, что в 2022 году при формировании размера пенсий учтут 44% прожиточного минимума и ежегодно этот процент будут увеличивать на 2 до тех пор, пока в 2041 минимальная пенсия не составит все 100% от прожиточного минимума.
Социальные выплаты
В настоящее время ряд социальных выплат привязан к прожиточному минимуму. В частности:
В законопроекте предлагают отдельно формировать размер социальной помощи малообеспеченным в ежегодном госбюджете. Таким образом, социальные выплаты не будут зависеть от прожиточного минимума. Это также касается штрафов.
Прожиточный минимум по категориям
На сегодняшний день прожиточный минимум разный для разных категорий населения: взрослых, детей и нетрудоспособных. Это понятно, ведь расходы на ребенка — выше, чем на взрослого. Так же как взрослый тратит больше, чем нетрудоспособный человек. Новый законопроект может уравнять прожиточный минимум для всех.
Несмотря на то, что депутаты поддержали законопроект о пересмотре формирования прожиточного минимума, в бюджетной декларации уже отметили каким будет размер до 2024 года:
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