Летнее обновление Sense SuperApp: отрицательная комиссия за пополнение, удаленная автогражданка, пластиковая карта по почте и многое другое

Альфа-Банк Украина обновил цифровой банк Sense SuperApp, единое финансовое приложение для частных лиц и предпринимателей. Впервые в Украине Альфа-Банк ввел отрицательную комиссию и платит клиенту, когда он пополняет свой счет с карт других банков. А еще теперь можно заказать «пластик» с доставкой, предложить банку свой курс, изменить тарифный план Киевстар и купить автостраховку.
Шесть причин для каждого: получить «пластик» по почте, выбрать свой курс валют и уже потраченное вернуть в рассрочку.
Причина 1 – пополнить счет в Sense с отрицательной комиссией. Впервые все наоборот: это Альфа-Банк будет платить за пополнение счета через Sense с карт других банков. Отрицательная комиссия составит 1% от суммы пополнения счета и ежемесячно до конца сентября будет возвращаться в виде бонусов Cash’U (до 500 гривен в месяц).
Как сделать: выбрать карточный счет на Рабочем столе, нажать «Пополнить», выбрать удобный способ (с другой карты или через Apple Pay) – и готово.
Причина 2 – получить карту Альфы через Новую почту. Раньше в Sense буквально за минуту оформлялась цифровая карта. А теперь еще и получить ее пластиковый аналог можно без посещения банковского отделения – в любом удобном отделении или почтомате Новой почты. Так просто.
Как сделать: зайти в раздел «Управление» своей цифровой карты, выбрать операцию «Сделать пластиковую карту» и отделение или почтомат. После этого останется подождать сообщение о прибытии карты в точку доставки. Так же быстро и просто, как и любой другой товар по почте.
Причина 3 – изменить тарифный план Киевстар. Раньше клиенты уже могли просматривать и управлять тарифным планом, а в обновленном Sense на экране с деталями тарифных планов мобильного оператора появилась кнопка «Просмотреть все тарифы». Можно ознакомиться со списком рекомендуемых и доступных тарифов и услуг, подать заявку на их подключение.
Важно помнить: чтобы пользоваться функционалом, нужно привязать к Sense свой финансовый номер Киевстар.
Причина 4 – оформить ОСАГО (автогражданку) удаленно. Все необходимые данные автоматически подтягиваются в заявку, а клиенту достаточно ввести место регистрации и номерной знак авто. При этом оформить полис можно не только на свою машину, но и на авто другого человека. Альфа-Банк Украина предлагает на выбор два пакета автогражданки:
Купленный в Sense полис придет к вам на e-mail и будет отображаться в разделе «Мои страховки». Тут же можно будет сообщить о страховом случае. Если у вас уже есть действующий полис, его можно добавить в приложение, а перед окончанием срока его действия банк напомнит вам о возможности пролонгации.
Причина 5 – предложить банку индивидуальный курс обмена валют. Такое в Украине происходит впервые. Теперь физлица-клиенты банка при обмене валюты на сумму от 1000 долларов/евро или 28 000 гривен могут предложить свой курс обмена валюты. Функционал доступен 24/7 и без комиссий. Обрабатываться заявки будут в течение нескольких минут, в некоторых случаях – до часа. Также банк может сделать клиенту встречное предложение в push-уведомлении. Его можно принять или отклонить.
Как сделать: посмотреть историю по индивидуальным курсам и рассмотреть встречное предложение можно в «Истории» в новом разделе «Заявки».
Причина 6 – самостоятельно перевести покупки в рассрочку внутри цифрового банка. Актуально в сезон отпусков. Деньги потрачены, а хочется еще столько всего. Без проблем. Оформляете рассрочку на уже сделанную крупную покупку, и трата делится на удобные части, которые можно возвращать банку в удобные периоды. Все происходит прямо в Sensе.
Как сделать: зайдите в раздел «Рассрочки» или в историю операций по карте и выберите операцию, которую хотите перевести в рассрочку (такие операции будут подсвечены статусом «Перевести в рассрочку»). Выберите количество месяцев, прочитайте условия и подтвердите. В этом же разделе можно досрочно полностью или частично погасить рассрочку: для этого нужно выбрать действующую, нажать «Погасить досрочно» и ввести сумму.
И главное – все быстро, удаленно и уже можно скачать в App Store, Google Play или HUAWEI AppGallery.
Справка:
Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. По состоянию на 1 января 2021 года розничная сеть банка включает 210 отделений и 706 банкоматов. Банк обслуживает 1,5 миллиона физических и юридических лиц и имеет штат более 6,5 тысячи сотрудников.
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