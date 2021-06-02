Вводя акциз на ВИЭ, правительство надеется уменьшить потребление «зеленой» энергии? — глава УАВЭ Александр Козакевич

Украина планирует отменить льготу в виде освобождения от акцизного сбора в размере 3,2% производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Соответствующий проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины зарегистрирован в Верховной Раде.

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс и другие проблемные вопросы отрасли ВИЭ сегодня обсуждались в ходе пресс-конференции «Меморандум, который не собирались выполнять». Спикерами пресс-конференции стали руководители четырех профильных ассоциаций ВИЭ и народные депутаты Украины — члены межфракционного депутатского объединения «Чистая энергия — здоровая окружающая среда»: Алексей Гончаренко, Алексей Кучеренко и Людмила Буймистер.

Комментируя ситуацию с возможным введением акциза, глава УАВЭ Александр Казакевич отметил: «Ударом молнии стал законопроект № 5600 относительно изменений в Налоговый кодекс, а именно о введении акцизного налога для производителей из ВИЭ. Во всем мире, в Европе, Америке, Канаде зеленая энергетика субсидируется для того, чтобы она развивалась как можно скорее и произошел переход на чистые, возобновляемые источники. А у нас получается так, что правительство, президент, представители парламента правящей партии говорят о том, что нам нужна зеленая энергетика, нам нужно ее развивать, мы будем ее развивать и всячески помогать … но давайте вы еще и акциз заплатите.»

Сравнивая логику применения акциза к другим товарам, Александр Казакевич отметил, что, например, акциз на алкогольные напитки или табачные изделия вводится для того, чтобы эти товары стали дороже и их стали меньше потреблять, поскольку они вредны. «Получается, что вводя акциз на ВИЭ, зеленую энергию должны меньше потреблять?» — подытожил он.

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины и сопредседатель МДО, прокомментировал ситуацию с выполнением Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в ВИЭ: «Инвесторы свои обязательства выполнили, а вот государство — нет. По трем пунктам можем констатировать нарушение Меморандума. Государство пообещало не ухудшать законодательство для производителей из возобновляемых источников, но мы видим попытку запустить новый акциз на производимую электроэнергию производителями из возобновляемых источников… Государство обязалось оплатить долг за прошлый год. Однако и это не сделано, долг оплачен частично… Государство обещало рассчитаться вовремя по следующим платежам — и это не выполнено.»

Людмила Буймистер, народный депутат Украины, член МДО, отметила, что в Украине уже привычно обвиняют зеленую энергетику во всех проблемах и дезинформируют общество, и указала причину существования этого мифа: «Развитие ВИЭ в Украине по стратегии национальной безопасности Российской Федерации является основной угрозой нашему агрессору. Ведь сегодня развитие альтернативных источников энергии в Украине — это залог нашей евроинтеграции. Если мы посмотрим на все процессы, которые сейчас происходят в Европе и мире, то экологизация производства и экологизация энергетической сферы — это уже не просто пожелание, а требование времени».

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, член МДО, отметил, что за критическую ситуацию на энергорынке 90% ответственность несет не правительство или министр энергетики, а НКРЭКУ.

«Именно там сегодня, в органе, который отвечает максимально, я лично вижу полную безответственность. Все эти спекуляции на рынке, все эти непонятные решения, когда депутаты выделяют деньги на расчеты с вами (ВИЭ), но выдается определенный документ НКРЭКУ под названием „Руководство“… и этим руководством деньги делятся совершенно по-другому», — прокомментировал он.