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В Украине расширились возможности кредитования малого и среднего бизнеса

В Украине расширились возможности кредитования малого и среднего бизнеса

Фонд развития предпринимательства (ФРП) расширил инструментарий поддержки финансирования микро-, малых и средних предприятий: к классическим кредитным программам добавились компенсация процентных ставок и кредитные гарантии в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%».

Об этом во время презентации годового отчета Фонда развития предпринимательства за 2020 год сообщил исполнительный директор ФРП Андрей Гапон.

По его словам, в прошлом году Фонд первым в Украине ввел механизм кредитных гарантий, которые сильно помогли микро- и малому бизнесу во времена коронакризиса. Речь идет об уменьшении банковских рисков, связанных с возможной неплатежеспособностью предпринимателя, отсутствием у него залога или повышенной рискованностью хозяйственной деятельности.

«Это — идеальный инструмент для предпринимателей, которые не имеют имущества для залога, или, например, их размер залога не покрывает банковских рисков. Для таких случаев и существуют наши гарантии. Речь идет о 50−80% гарантировании того, что даже если с инвестиционным проектом, на воплощение которого предоставлен кредит, что-то случится и заем станет невозвратным, банк не потеряет полностью все. Что создает для него дополнительные гарантии возврата денег. А для многих предпринимателей это единственная возможность взять заем», — пояснил Гапон.

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Исполнительный директор ФРП напомнил, что с нынешнего года в стране работает еще один подобный механизм — государственные гарантии на портфельной основе, агентом по которому является Укрэксимбанк. Максимальный размер кредита, который можно получить по этой программе — 100 млн гривен, максимальный срок кредитования — 10 лет.

«Безусловно, этот инструмент существенно скажется на объемах кредитования малого и среднего бизнеса в Украине. Уверен, что за механизмом кредитных гарантий будущее», — подытожил Гапон.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году Немецко-Украинский фонд, который работал в нашей стране почти два с половиной десятилетия, переформатировали в Фонд развития предпринимательства (ФРП). Основным толчком к этому стала инициатива Президента и правительства о начале государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
  • Фонд стал агентом государства в воплощении проектов по поддержке финансирования малого бизнеса в Украине. Для этого распоряжением Кабинета министров Немецко-Украинский фонд передали в управление правительства Украины в лице Министерства финансов. В январе 2020-го была зарегистрирована новая редакция устава ФРП и он заработал в новом статусе.

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По материалам УКРИНФОРМ
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