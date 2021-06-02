Две трети финкомпаний на рынке не работают — НБУ

По состоянию на сегодня на финансовом рынке действуют 1400 финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей.

По данным НБУ, две трети всех участников небанковского рынка фактически не работают, то есть остаются неактивными.

Наибольшая доля «спящих» учреждений среди финкомпаний-гарантов и финкомпаний-лизингодателей. Доля активных компаний составляет лишь 6% и 2% соответственно.

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Так 7% финкомпаний, ломбардов и лизингодателей (104 из 1400) не подали Нацбанку отчетность за первый квартал 2021 года, что является базовой обязанностью учреждений, предоставляющих финансовые услуги, благодаря которому регулятор имеет возможность оценить финансовое состояние компании.

Еще 5% компаний подали отчетность с нарушениями – не в полном объеме или с некорректной информацией. В то же время количество таких учреждений существенно уменьшилось. Еще в III квартале 2020 года 15% компаний допустили нарушения в отчетности.

Ряд финкомпаний и ломбардов нуждаются в докапитализации. А именно 25 учреждений – 19 финкомпаний и 6 ломбардов – не соблюдали норматива собственного капитала по итогам I квартала 2021 года. Речь идет о докапитализации на сумму 118 млн грн.

Объемы кредитования небанковскими учреждениями растут. Финансовые компании в первом квартале заключили почти 4 млн кредитных договоров на общую сумму около 27 млрд грн. Это на 17% больше, чем годом ранее. Ломбарды же прокредитовали на сумму 4,2 млрд грн. Это плюс 5% к показателям первого квартала в прошлом году.

Нацбанк в июне впервые применил санкции к фк, ломбардам и лизингодателям, а именно – временно приостановил лицензии 36 участникам рынка за непредставление отчетности за первый квартал. Мера воздействия применена к 19 финкомпаниям, 13 ломбардам и 4 лизингодателям.

Все учреждения должны устранить нарушения до 30 июня 2021 года, а также подать отчет об их устранении и документы, которые это подтверждают. В то же время указанные участники рынка лишились права заключать новые договоры о предоставлении финуслуг и договоры, которые увеличивают обязательства этих компаний.