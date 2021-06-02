Резиденцию Януковича «Сухолучье» передали украинской сети отелей и ресторанов

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало бывшую охотничью резиденцию «Сухолучье» в управление компании «7 дней».

Об этом сообщает АРМА.

«9 июня АРМА и компания „7 дней“, которая стала победителем публичного конкурса по отбору управляющего, подписали договор управления имуществом гостинично-ресторанного комплекса „Сухолучье“. Следовательно, управляющий сможет начать коммерческое использование актива путем воплощения предложенной им программы управления», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ожидаемый ежемесячный доход от пользования активом составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход государственного бюджета — свыше 200 тыс. грн. Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс. грн в месяц.

Также «7 дней» планирует создать на территории комплекса гостевые зоны для отдыха и семейных развлечений, соорудить сезонный бассейн, обустроить гостиничные номера и открыть два заведения общественного питания.



Фото: Укринформ

Справка Finance.ua:

Гостинично-ресторанный комплекс «Сухолучье» имеет площадь в 30 тыс. га. В 1967 году это место выбрал первый секретарь ЦК К П Украины Владимир Щербицкий.

В 2004 году туда вселился Виктор Янукович, который занимал на тот момент должность премьер-министра, а позже стал президентом.

На месте старого охотничьего дома Щербицкого для Януковича возвели двухэтажный деревянный особняк «Акация», а еще один элитный комплекс, так называемый «Остров», окружен водой. Центральным объектом был деревянный дом — так называемая «Хонка-2», наподобие легендарной «Хонки» в Межигорье.