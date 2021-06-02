Резиденцию Януковича «Сухолучье» передали украинской сети отелей и ресторанов

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало бывшую охотничью резиденцию «Сухолучье» в управление компании «7 дней».
Об этом сообщает АРМА.
«9 июня АРМА и компания „7 дней“, которая стала победителем публичного конкурса по отбору управляющего, подписали договор управления имуществом гостинично-ресторанного комплекса „Сухолучье“. Следовательно, управляющий сможет начать коммерческое использование актива путем воплощения предложенной им программы управления», — говорится в сообщении.
Сообщается, что ожидаемый ежемесячный доход от пользования активом составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход государственного бюджета — свыше 200 тыс. грн. Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс. грн в месяц.
Также «7 дней» планирует создать на территории комплекса гостевые зоны для отдыха и семейных развлечений, соорудить сезонный бассейн, обустроить гостиничные номера и открыть два заведения общественного питания.
Фото: Укринформ
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