0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Киевлянам посоветовали, как выбирать электросчетчик

Киевлянам посоветовали, как выбирать электросчетчик

Когда электросчетчик вышел из строя, следует правильно выбрать на замену.

Поставщик электроэнергии и газа Yasno подготовил для жителей столицы ответы на часто задаваемые вопросы, которые помогут сделать правильный выбор.

Какую модель нового счетчика выбрать:

  • если вы потребляете около 100 кВт/ч в месяц, и новый счетчик нужен только для фиксации показаний – выбирайте среди однозонных моделей;
  • а если энергопотребление значительное и есть желание экономить на счетах – обратите внимание на двухзонные счетчики. С ними можно платить 50% за электроэнергию с 23:00 до 07:00 по «ночным» тарифу.

Где узнать, сколько фаз должно быть в новом счетчике? Какой электросчетчик – 1-фазный или 3-фазный – подходит к вашей электросети, знает оператор системы распределения (ОСР).

Как установить новый счетчик? Если ваш ОСР не имеет договора с Yasno , то придется посетить его офис, подать заявление и необходимые документы, приобрести нужный электросчетчик и дождаться своей очереди на его замену, затем визит специалиста и напоследок – оплатить технические работы.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

А при наличии договора между вашим ОСР и Yasno – лучше заказать новый двухзонный счетчик с установкой «под ключ» в составе энергоэффективного набора в интернет-магазине поставщика и не тратить время и дополнительные средства.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.