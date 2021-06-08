Киевлянам посоветовали, как выбирать электросчетчик

Когда электросчетчик вышел из строя, следует правильно выбрать на замену.
Поставщик электроэнергии и газа Yasno подготовил для жителей столицы ответы на часто задаваемые вопросы, которые помогут сделать правильный выбор.
Какую модель нового счетчика выбрать:
Где узнать, сколько фаз должно быть в новом счетчике? Какой электросчетчик – 1-фазный или 3-фазный – подходит к вашей электросети, знает оператор системы распределения (ОСР).
Как установить новый счетчик? Если ваш ОСР не имеет договора с Yasno , то придется посетить его офис, подать заявление и необходимые документы, приобрести нужный электросчетчик и дождаться своей очереди на его замену, затем визит специалиста и напоследок – оплатить технические работы.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.
А при наличии договора между вашим ОСР и Yasno – лучше заказать новый двухзонный счетчик с установкой «под ключ» в составе энергоэффективного набора в интернет-магазине поставщика и не тратить время и дополнительные средства.
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