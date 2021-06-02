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Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

В мае 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. Это на 0,3 п. п. выше, чем в апреле (6,9%).

Об этом говорят оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за май снизились на 0,1 п. п. до 0,6%.

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В мае 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 3,9% до 4,0% годовых, по валютным – не изменились – 1,0% годовых.

Депозитный портфель банков в мае вырос на 0,4% до 1 386 млрд гривен, в т. ч. населения – сократился на 1,1% до 683 млрд гривен, предприятий – вырос на 2,0% до 675 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2021 года в национальной валюте составляли 34,1% годовых. По сравнению с апрелем ставки выросли на 0,1 п. п.
  • Если у вкладчика есть вклад, который планирует передать по наследству или хочет заблаговременно позаботиться о его судьбе на случай своей смерти, он может в несколько способов реализовать свое право распоряжаться вкладом.

Как эффективно работать с депозитами

По материалам Finance.UA
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