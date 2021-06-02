Цены на жилье в новостройках Киева в мае (инфографика)

Средняя цена на квартиры в новостройках Киева в мае 2021 года составила 33 639 грн/кв.м, относительно апреля цена уменьшилась на 0,1%.

Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua.

Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась за месяц на 0,6% до 28 427 грн, с начала 2021 года – на 5,3%, за год – на 13,9%.

О недвижимости, деньгах и технологиях мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе полезных новостей для вашего кошелька. 🤫

Увеличение средних цен в прошедшем месяце зафиксировано в Голосеевском (на 2,3%), Святошинском (на 1,9%), Днепровском (на 1%) и Соломенском (на 0,2%) районах. В остальных районах уменьшение составило от 0,1% в Печерском и до 2,8% в Оболонском.

Цены по классам жилья (динамика относительно апреля):

эконом-класс – снижение на 0,8% до 23 814 грн/кв.м;

комфорт-класс – рост на 1% до 28 895 грн/кв.м;

бизнес-класс – рост на 1,6% до 47 456 грн/кв.м;

премиум-класс – снижение на 0,4% до 73 841 грн/кв.м.

Где предлагали квартиры продавцы. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 48%. Доля новостроек бизнес-класса – 23%, эконом-класса – 18%, премиум-класса – 11% от общего количества.

Читайте также: «Дешевые ипотечные кредиты» получили 386 семей: сколько еще стоят в очереди

В мае наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском и Печерском районах – по 15%, в Шевченковском – 13%, Дарницком – 12%, Соломенском – 11%. Меньше новостроек в Святошинском – 8%, Днепровском и Подольском – по 7%, Деснянском и Оболонском – по 6%.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.