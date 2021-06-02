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«Дешевые ипотечные кредиты» получили 386 семей: сколько еще стоят в очереди

«Дешевые ипотечные кредиты» получили 386 семей: сколько еще стоят в очереди

Уполномоченные банки в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%» заключили 386 кредитных договоров на сумму 326 млн гривен. В то же время в мае в Украине начался прием заявок на льготную ипотеку.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Однако украинцы предпочитают жилье на «вторичке»: доля сделок на первичном рынке составляет 23,98%, в то время как на вторичном — 76,02%.

Сейчас уполномоченные банки *рассматривают еще 706 заявок на участие в программе на общую сумму 621,4 млн грн, из которых 20,37% составляет первичный рынок и 79,63% – вторичный.

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В программе задействованы 22 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов самыми активными регионами на прошлой неделе были:

  • г. Киев (37%);
  • Киевская обл. (28,6%);

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  • Харьковская обл. (6,6%);
  • Львовская обл. (5,2%);
  • Ровенская обл. (4,3%).

Справка Finance.ua:

  • Запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта во исполнение инициативы Президента Украины Владимира Зеленского.
  • Государственная программа «Доступная ипотека под 7%» может быть закрыта, если банки сами начнут выдавать кредиты под 7−8%.
  • В Украине создадут единую организацию с необходимым ресурсом для продолжения программы обеспечения жильем украинцев.
По материалам Finance.UA
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