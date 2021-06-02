«Дешевые ипотечные кредиты» получили 386 семей: сколько еще стоят в очереди

Уполномоченные банки в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%» заключили 386 кредитных договоров на сумму 326 млн гривен. В то же время в мае в Украине начался прием заявок на льготную ипотеку.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Однако украинцы предпочитают жилье на «вторичке»: доля сделок на первичном рынке составляет 23,98%, в то время как на вторичном — 76,02%.
Сейчас уполномоченные банки *рассматривают еще 706 заявок на участие в программе на общую сумму 621,4 млн грн, из которых 20,37% составляет первичный рынок и 79,63% – вторичный.
Кстати, о недвижимости и стоимости «квадрата жилья» мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫
В программе задействованы 22 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов самыми активными регионами на прошлой неделе были:
Читайте также: Стоимость квартир на вторичке Киева
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Позавчера, 23:18 - 2829 17
В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страныВчера, 14:47 - 774 11
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недрВчера, 12:00 - 2116 10
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»Вчера, 11:05 - 2915 6
Зеленский обещает избавить Украину от олигарховВчера, 17:02 - 741 4
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 14:00 - 2927
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»Вчера, 11:05 - 2915 6
Кличко о сроках строительства метро: на Троещину 4-5 лет, на Виноградарь - минимум одна станция в этом годуВчера, 10:00 - 2140 1
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недрВчера, 12:00 - 2116 10
Газпром отказывается увеличивать транспортировку газа в ЕС через УкраинуВчера, 20:21 - 1527
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 852
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 802
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 974
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2186 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2237 7