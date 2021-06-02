В Минюсте сообщили, сколько зарплатных долгов уже взыскали с начала года

С начала 2021 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 292,6 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 21 411 работникам.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Только на прошлой неделе госисполнители взыскали в пользу 1170 работников 18,4 млн грн задолженности по заработной плате.
Крупнейшие должники:
Читайте также: Правительство прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до 19 тыс. грн
Органы государственной исполнительной службы в городе Киеве взыскали с акционерного общества «Украинская железная дорога» 2,2 млн грн в пользу 22 работников. Долг взыскан со счетов должника. Документы предъявлены на исполнение в течение 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У государства нет денег на новую окружную Киева: как будут строить дорогуВчера, 11:13 - 3291 9
Кабмин одобрил выделение $6 миллионов на погашение чужого долга перед МВФВчера, 21:00 - 2154 7
Защита персональных данных: какие изменения ждут украинцевВчера, 17:00 - 1247 5
Bitcoin подорожал на 10% на фоне его официального признания в Сальвадоре2 ч. назад - 213 3
СБУ разоблачила «добытчиков» криптовалюты, которые подсоединились к электроподстанцииВчера, 14:15 - 915 3
Кабмин одобрил выделение $6 миллионов на погашение чужого долга перед МВФВчера, 21:00 - 2154 7
Комитет Рады поддержал увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч и присоединение Ощадбанка к ФондуВчера, 20:00 - 1786
«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»Вчера, 17:17 - 1310
Защита персональных данных: какие изменения ждут украинцевВчера, 17:00 - 1247 5
Госгеокадастр упростил решение споров по земельным границамВчера, 21:32 - 1105
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд2 ч. назад - 74
Apple представила iOS 15 с новыми функциямиПозавчера, 16:10 - 238
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1082
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 943
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 1086