В Минюсте сообщили, сколько зарплатных долгов уже взыскали с начала года

С начала 2021 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 292,6 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 21 411 работникам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Только на прошлой неделе госисполнители взыскали в пользу 1170 работников 18,4 млн грн задолженности по заработной плате.

Крупнейшие должники:

7,1 млн грн взыскано в Кировоградской области с Коммунального предприятия «Теплоэнергетик» в пользу 790 работников. Средства списаны со счетов должника. Документы предъявлены на исполнение в мае 2021 года.

4 млн грн взыскано с Государственного предприятия «Угольная компания «Краснолиманская». Благодаря органам государственной исполнительной службы в Донецкой области зарплату получили 39 работников. Средства списаны со счета должника. Последний исполнительный документ приобщен к сводному производству в июне 2021 года.

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Органы государственной исполнительной службы в городе Киеве взыскали с акционерного общества «Украинская железная дорога» 2,2 млн грн в пользу 22 работников. Долг взыскан со счетов должника. Документы предъявлены на исполнение в течение 2020 года.