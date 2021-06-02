Рейтинг компаний по объемам уплаченных налогов (инфографика)

Общественное объединение «Цена государства» перечислило налоги, которые платили компании Украины.

Об этом говорится на Facebook-странице ОО.

«Издание „Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах“ ежегодно публикует топ-200 крупнейших компаний Украины по сумме уплаты налоговых платежей за год. Затем отдельные компании, оперируя этим рейтингом, рассказывают, сколько налогов они уплатили в бюджет. Но это не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Почему так? Отмечается, что авторы рейтинга в общую сумму уплаченных налогов компании закладывают отчисления как самой компании, так и граждан (налоги на труд и оплату товаров, услуг, когда компании выступают налоговым агентом).

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Поэтому «Цена государства» сформировала «канонический» рейтинг крупнейших компаний Украины по сумме уплаты налоговых платежей. В нем разделили две суммы:

налоги компаний (налог на прибыль + рентная плата + плата на землю + экологический налог + прочие налоги);

налоги граждан ( НДС + акцизный налог + НДФЛ + военный сбор + ЕСВ ).

«Кстати, авторы „Рейтинга” почему-то в общую сумму налогов компаний не включили ЕСВ, он идет отдельно. А мы его включили в сумму налогов граждан. Поэтому если вы сложите налоги компании + налоги граждан, то сумма будет отличаться от общей суммы «Рейтинга», – отмечают аналитики.

Остальные расчеты можно увидеть по ссылке.

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