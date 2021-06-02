Межбанк: будет ли новый обвал котировок

Четверг пройдет очень интересно на валютном рынке, но с некоторым снижением активности отдельных крупных игроков-нерезидентов. Вчера прошли расчеты по аукциону ОВГЗ, и покупатели, а среди них было много иностранцев — закрывали свои сделки по облигациям как в гривне, так и в валюте. Но в основном — в гривне. Поэтому они были чрезвычайно активны на валютном межбанке с продажей доллара для финансирования своих операций, что и спровоцировало очередное превышение предложения над спросом.
Выкупать валюту было особо некому и Нацбанку пришлось дважды выходить на межбанк и купить порядка $ 120 млн. Из них: $ 20 млн по 27,10 гривен и около $ 100 млн по 27,08. Сегодня у нерезидентов нет уже такой активной потребности в гривне и это снизит их объемы операций с валютой на торгах.
В пользу нацвалюты продолжит играть хозяйственная деятельность крупных местных игроков-экспортеров. Гривневые цены в стране растут и экспортерам нужно все больше гривны для финансирования своих текущих затрат. «Напуганные» последними проседания курса — они активно и без задержек продают поступающую валютную выручку и продолжат это делать и сегодня.
С покупателями сложнее. Часть продолжает выжидать «дна» по курсу и не торопится, часть достаточно быстро закрывает необходимые объемы и уходит с рынка. Сегодня еще сработает фактор покупок валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов, но по нашим данным, многие из них уже закрыли основные объемы по этим операциям в июне и в четверг будут только уже докупать остатки необходимого.
Учитывая позитивный настрой рынка в части укрепления гривны, а также малое количество реальных покупателей — НБУ с его выходами/невыходами с интервенциями по доллару и ценниками этих операций будет главным игроком на межбанке. И своими действиями будет существенно влиять на курсообразование. Ведь именно массированные выкупы регулятора последних дней и сдерживают сейчас проседание курса доллара к цели в 27 гривен и ниже.
Если же регулятор в процесс вмешиваться не станет, то проседание курса доллара продолжится. Главным фактором, который может помешать этому тренду, может быть только выход двух-трех крупных покупателей, которые до этого выжидали «дна» по курсу и сейчас решат, что оно достигнуто. Этот отложенный спрос может воодушевить спекулянтов и крупных продавцов на попытки снова «побороться» за курс.
По нашим прогнозам, статистика операций на торгах в четверг не превысит $ 120−145 млн при совершении до 490−620 сделок.
Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 10 июня будут в пределах: доллар — коридор 26,95−27,20 грн, евро — коридор 32,80−33,10 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,08 / 27,10
евро — 33,07 / 33,09
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