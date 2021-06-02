Активы Януковича остаются замороженными — в ЕС прокомментировали решение о санкциях

Обнародованное решение Суда Е С по отмене решения Совета Е С 2019 года о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра не повлияет на действие решение Совета Е С от 2021 года, которое продлевает санкции против обоих этих лиц, включая замораживание активов, до 6 марта 2022 года.

Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Е С Питер Стано.

«Относительно решения об отмене — мы приняли его во внимание. Дело Совета Е С — проанализировать это решение суда (ЕС) и его последствия. Они (Виктор и Александр Януковичи) остаются под действием ограничительных мер на основании правового акта, который был принят в этом, 2021 году. Поэтому замораживание этих активов будет действовать до 6 марта 2022 года», — сказал Стано.

Он отметил, что первичное решение о введении санкций было принято Советом Е С в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по подозрению в причастности упомянутых персон к преступлениям против государственных фондов Украины в больших объемах. Это решение пересматривается Советом Е С каждый год, и его продление требует наличия консенсуса стран-членов.

«Это непростое дело, поскольку господин Янукович находится в России, и нет никакого содействия расследованию, которое проводит украинская сторона, со стороны российских властей. Поэтому замораживание активов продолжается, господин Янукович дальше находится в санкционном списке», – добавил представитель ЕС.