Активы Януковича остаются замороженными — в ЕС прокомментировали решение о санкциях

Обнародованное решение
Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил
«Относительно решения об отмене — мы приняли его во внимание. Дело
Он отметил, что первичное решение о введении санкций было принято
«Это непростое дело, поскольку господин Янукович находится в России, и нет никакого содействия расследованию, которое проводит украинская сторона, со стороны российских властей. Поэтому замораживание активов продолжается, господин Янукович дальше находится в санкционном списке», – добавил представитель ЕС.
Напомним, в среду, 9 июня, Суд ЕС обнародовал решение”:https://news.finance.ua/ua/news/-/494532/sud-yes-skasuvav-rishennya-pro-zamorozhuvannya-aktyviv-yanukovycha-i-jogo-syna об отмене решения
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