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Активы Януковича остаются замороженными — в ЕС прокомментировали решение о санкциях

Активы Януковича остаются замороженными — в ЕС прокомментировали решение о санкциях

Обнародованное решение Суда Е С по отмене решения Совета Е С 2019 года о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра не повлияет на действие решение Совета Е С от 2021 года, которое продлевает санкции против обоих этих лиц, включая замораживание активов, до 6 марта 2022 года.

Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Е С Питер Стано.

«Относительно решения об отмене — мы приняли его во внимание. Дело Совета Е С — проанализировать это решение суда (ЕС) и его последствия. Они (Виктор и Александр Януковичи) остаются под действием ограничительных мер на основании правового акта, который был принят в этом, 2021 году. Поэтому замораживание этих активов будет действовать до 6 марта 2022 года», — сказал Стано.

Он отметил, что первичное решение о введении санкций было принято Советом Е С в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по подозрению в причастности упомянутых персон к преступлениям против государственных фондов Украины в больших объемах. Это решение пересматривается Советом Е С каждый год, и его продление требует наличия консенсуса стран-членов.

«Это непростое дело, поскольку господин Янукович находится в России, и нет никакого содействия расследованию, которое проводит украинская сторона, со стороны российских властей. Поэтому замораживание активов продолжается, господин Янукович дальше находится в санкционном списке», – добавил представитель ЕС.

Напомним, в среду, 9 июня, Суд ЕС обнародовал решение”:https://news.finance.ua/ua/news/-/494532/sud-yes-skasuvav-rishennya-pro-zamorozhuvannya-aktyviv-yanukovycha-i-jogo-syna об отмене решения Совета Е С от 2019 года о продлении на год санкций против Виктора и Александра Януковичей и удаление их из перечня лиц, на которых распространяются санкции ЕС. По мнению суда ЕС, Совет Е С не имел достаточных доказательств того, что Виктор и Александр Януковичи имели доступ к адекватной правовой защите во время уголовного производства в украинских органах судебной власти.

По материалам УКРИНФОРМ
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