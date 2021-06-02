Украинцы в мае потратили на покупку новых авто $270 млн

В мае в Украине зарегистрировали 8 400 новых автомобилей, на покупку которых потратили 270 млн долларов.

Об этом свидетельствует аналитика портала RST.

Киев стал лидером по количеству зарегистрированных автомобилей. Из столичных автосалонов выехало 3 500 авто. В прошлом месяце также часто покупали автомобили в Днепре, Харькове, Одессе и Запорожье.

Кроссоверы составляли более 70% продаж. Дизельными двигателями были оборудованы 26% автомобилей, которые зарегистрировали в прошлом месяце.

Самый популярный ценовой диапазон – «от 17 до 35 тыс. долларов», который составил более 50% рынка, а средняя цена в мае составила 32 тыс. долларов, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования.



Инфографика: RST

Самой популярной маркой в мае была Toyota. Украинцы купили более 1 100 таких автомобилей на сумму более 40 млн долларов. Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером среди моделей и покрыл почти 6% продаж. Кроме него часто покупали Renault Duster и Kia Sportage.

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Среди всех зарегистрированных авто были и три Rolls-Royce Cullinan, каждый из которых стоит более 500 тыс. долларов. Также в прошлом месяце получили государственные номерные знаки Rolls-Royce Ghost (300 тыс. долларов), два Bentley Continental GT (по 280 тыс. долларов каждый) и один Bentley Flying Spur по цене 280 тыс. долларов без учета стоимости дополнительного оборудования.

Напомним, в апреле в Украине зарегистрировали 10 000 новых автомобилей. Это на 11% больше, чем в марте 2021 года и на 170%, чем в апреле прошлого года. Тогда самой популярной маркой также была Toyota, а бестселлером среди моделей – Kia Sportage.

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