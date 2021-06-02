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Дело на 25 млн грн. Общине Киева вернули землю на Трухановом острове

Дело на 25 млн грн. Общине Киева вернули землю на Трухановом острове

Верховный Суд вернул территориальной общине Киева 1,16 га на Трухановом острове стоимостью более 25 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Верховный Суд поддержал позицию прокуратуры по делу о возвращении территориальной общине столицы земельного участка площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве стоимостью более 25 млн гривен», — говорится в сообщении.

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Прокуратура установила факт незаконного использования юридическим лицом указанного участка без правоустанавливающих документов на землю (решения Киевсовета, договора) для размещения зданий и сооружений спортивно-оздоровительного комплекса.

Кроме того, строительство спортивно-оздоровительного комплекса было осуществлено без разрешительных документов и на участке коммунальной собственности, который для этой цели не отводился.

Хозяйственный суд Киева обязал юридическое лицо вернуть территориальной общине участок, освободив его от размещенного на нем имущества.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции указанное решение отменил и отказал в удовлетворении иска.

Не соглашаясь с постановлением апелляционной инстанции, Киевская городская прокуратура обжаловала его в Верховном Суде, который поддержал доводы прокурора и оставил в силе решение суда первой инстанции о возвращении участка общине Киева.

По материалам УКРИНФОРМ
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