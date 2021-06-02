Украинцы в этом году уже привлекли 387 миллионов гривен на «теплые кредиты»

В этом году украинцы привлекли 387 млн грн кредитных средств на утепление жилья («теплых кредитов»).
Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.
«В этом году в рамках программы по энергоэффективности более 9 700 семей привлекли 387 млн грн „теплых кредитов“. Уже совсем близко к полному освоению программы, учитывая выделенное финансирование», — говорится в сообщении.
В частности, 367 млн грн привлечено на утепление частных домов, 21,1 млн грн — на установку твердотопливных котлов.
Отмечается, что семьи, которые уже привлекли «теплые кредиты» в этом году, получат около 120 млн грн компенсаций. В то же время в целом на выплату компенсаций по этой программе в 2021 году заложено 150 млн грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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