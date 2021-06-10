Украинцы оценили борьбу Зеленского с олигархами

35,7% украинцев негативно оценили борьбу Президента Владимира Зеленского с олигархами в Украине.

Это количество составляет относительное большинство респондентов, принявших участие в исследовании центра SOCIS.

Еще 12,9% считают, что это попытка Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами. 8,8% назвали это попыткой взять под контроль телеканалы, которые принадлежат олигархам.

Искренним стремлением к справедливости назвали борьбу Зеленского с олигархами 20,1% опрошенных, еще 11,4% считают, что этот шаг позволит Украине стать успешной.



Инфографика: SOCIS

В целом негативно к деолигархизации от Зеленского относятся 57,4%, положительно – 31,5% опрошенных.

54,2% украинцев отметили ухудшение своего материального положения за последние два года, 35,3% считают, что оно не изменилось. Улучшилось материальное положение у 9,1% опрошенных.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В законопроекте объясняется, кто такой бенефециар, средства массовой инфомации, контролер, связанное лицо.

Включение бизнесменов в реестр олигархов усложнит работу компаний, бенефициарами которых они являются, с иностранными контрагентами, считает министр юстиции Денис Малюська.

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