Украинцы оценили борьбу Зеленского с олигархами

35,7% украинцев негативно оценили борьбу Президента Владимира Зеленского с олигархами в Украине.
Это количество составляет относительное большинство респондентов, принявших участие в исследовании центра SOCIS.
Еще 12,9% считают, что это попытка Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами. 8,8% назвали это попыткой взять под контроль телеканалы, которые принадлежат олигархам.
Искренним стремлением к справедливости назвали борьбу Зеленского с олигархами 20,1% опрошенных, еще 11,4% считают, что этот шаг позволит Украине стать успешной.
Инфографика: SOCIS
В целом негативно к деолигархизации от Зеленского относятся 57,4%, положительно – 31,5% опрошенных.
54,2% украинцев отметили ухудшение своего материального положения за последние два года, 35,3% считают, что оно не изменилось. Улучшилось материальное положение у 9,1% опрошенных.
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