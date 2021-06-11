Анна Комарова: выбор цифровой кассы. Три основных шага

С августа 2020 года в Украине разрешено использовать в качестве регистраторов расчетных операций (РРО) специальные программы, которые устанавливаются на любой гаджет.

Кроме продукта от Государственной налоговой службы, на рынке есть много коммерческих провайдеров программных РРО. Но как не сделать ошибку при выборе и быстро начать выдавать чеки?

Шаг 1. Выберите провайдера

Для того чтобы работа с цифровой кассой была максимально эффективной, отнеситесь к выбору сервиса крайне ответственно. Есть обязательный чек-лист критериев, который вам необходимо проверить у потенциального партнера.

Поинтересуйтесь, всегда ли будет доступ к работе ПРРО. Если пропадет интернет, продолжит ли касса выдавать чеки?

По сети происходит связь вашей программной кассы с фискальным сервером налоговой. Именно туда передается информация о каждом выданном чеке. Или, например, интернет есть, но нет ответа от сервера налоговой или центра сертификации ключей, который выдал вам ключ подписи.

Если ваш ПРРО не способен работать в таком режиме, так называемом оффлайн, то элементарно вы просто не сможете продавать.

Второй важный вопрос провайдеру: как он будет использовать вашу электронную подпись (квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись, КЭП/УЭП. — ред.).

Она необходима вам для регистрации и работы с кассой. По сути это ваш идентификатор. Кроме вас цифровой ключ никто не должен использовать или хранить у себя.

Если у провайдера работа с подписью организована так, что вы должны передать её куда-то, то согласно Закону Украины «Об электронных доверительных услугах» происходит компрометация ключа, и подпись считается недействительной. И чеки, выданные с нарушением, также могут признать недействительными.

Еще выясните, какие способы передачи чека клиенту поддерживает сервис. Да, пока по старинке покупатели привыкли получать бумажный чек. Но в тренде бизнес без бумаги. И чем раньше вы сможете предложить клиентам альтернативные варианты, тем инновационнее в их глазах будете выглядеть.

Оптимально, если ваша цифровая касса сможет передавать чек в виде ссылки в любой мессенджер, по электронной почте или sms. Либо клиент сможет сканировать QR-код с чека на экране гаджета, на котором установлена касса.

Шаг 2. Сопоставьте ваши потребности и возможности сервиса

Параллельно с выбором провайдера оцените потребности вашего бизнеса, которые должна закрывать цифровая касса.

Сколько чеков ежедневно вы планируете выдавать?

Какое управление кассами вам нужно?

Собираетесь ли открывать новые магазины?

Есть ли у вас необходимость объединять учетную систему (фронт-офисную или CRM -систему) с кассой. Либо у вас нет учетной системы, но вы понимаете, что она вам уже нужна?

Сопоставьте эту информацию с возможностями провайдера. С какими учетными системами он может работать — есть ли ваша в их числе или нет. Насколько для вас критично, если нет, и какие альтернативы вам предлагают. Или у вас небольшой объем чеков — и вы можете обойтись без учетной системы…

Чем более гибкий сервис вы выберете, тем эффективнее для вашего бизнеса будет работа с кассой.

Например, если вы настроите интеграцию вашей учетной системы с выбранным ПРРО, а потом выяснится, что он не работает оффлайн или не соблюдены все необходимые юридические требования, вы столкнетесь с проблемами и дополнительными расходами.

Или, допустим, клиенты захотят получать электронный чек в вашем или другом приложении, а провайдер так не может. Вы потратите дополнительное время и деньги, чтобы все исправить.

Шаг 3. Определитесь с бюджетом на ПРРО

Хорошая новость: какой сервис вы бы ни выбрали, электронные чеки все равно вам обойдутся в 2−3 раза дешевле, чем обычные.

Чтобы установить традиционный кассовый аппарат, вам придется потратить в среднем 5−7 тыс. грн на покупку одного устройства. Плюс еще в среднем 200−300 грн — на его ежемесячное обслуживание. А если вам нужна не одна касса, то это уже десятки тысяч гривен.

А с ПРРО все намного дешевле — в среднем может получиться до 150 грн в месяц за одну кассу. И нет расходов на покупку оборудования.

Сопоставьте количество чеков, которые планируете выдавать, и стоимость работы с кассой от выбранного провайдера — в месяц и за год.

Узнайте, есть ли бесплатный вариант у сервиса, если у вас относительно немного чеков.

На рынке существуют предложения, когда до определенного количества чеков провайдер предоставляет свободный доступ. Или второй вариант: возможность тестировать продукт фиксированный период без оплаты.

Зарегистрируйтесь в сервисе, который присмотрели. Некоторые провайдеры предоставляют возможность выдать чек, используя тестовые ключи от Государственной налоговой службы. Это еще одно преимущество ПРРО перед обычной кассой — ее сложно и затратно заменить после покупки в отличие от сервиса программной кассы.

Убедитесь, удобно вам работать или нет. Выдаются ли чеки в оффлайн-режиме. Если вас что-то не устраивает, обсудите с провайдером возможность исправлений.

Но, если он не «проходит проверку» по основным критериям, — работа оффлайн, законное использование электронных ключей и разные способы передачи чека клиенту — ищите другого.

Анна Комарова, руководитель сервиса «Вчасно.Касса»