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Суд разрешил ввести в эксплуатацию «Дом-монстр» на Подоле

Суд разрешил ввести в эксплуатацию «Дом-монстр» на Подоле

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отменил запрет на ввод в эксплуатацию «Дома-монстра» на Подоле.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба в Facebook.

«Обжалование этого решения в кассации требует времени, поэтому существует риск, что Государственная архитектурно-строительная инспекция введет дом в эксплуатацию, несмотря на то, что у застройщика отсутствует договор аренды земли», – сообщила Кулеба.

Она добавила, что суд назначил уже третью комплексную экспертизу по делу, а делать ее должен Харьковский институт экспертиз.

«Дом-монстр» расположен на улице Нижний Вал, 27-29. В феврале 2015 года суд запретил вводить в эксплуатацию жилищно-офисный комплекс.

В ноябре 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика «Дома-монстра».

Тогда суд признал, что ООО «Патели Лизинг» осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм.

Более того, компания начала строить больше этажей, чем утверждено в проекте.

По материалам Слово и Дело
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