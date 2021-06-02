Минцифры запускает платформу «ЭкоСистема»: для чего она необходима

Министерство цифровой трансформации запускает онлайн-платформу ЭкоСистема. Это единственная платформа в области защиты окружающей среды.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Указано, что сейчас получение одного разрешительного документа в экологической сфере занимает более 4 300 часов ожидания. А еще 6 тысяч гривен расходов для предпринимателей. Однако благодаря цифровизации это изменится.

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Платформу презентовал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

«Платформу создали, чтобы каждый имел актуальную достоверную информацию о состоянии окружающей среды и природных ресурсах, а также взаимодействовал с нами прозрачным и удобным образом», — сказано в сообщении.

На портале доступны шесть услуг:

заключение о трансграничной перевозке отходов,

лицензия на отходы,

лесорубный билет,

сертификат происхождения древесины,

декларация об отходах,

разрешение на спецводопользование.

А также содержится вся экологическая информация о состоянии окружающей среды Украины.

«Удобно, быстро, без коррупции и бумаг можно получить доступ к 35 реестрам экологической информации. Всего планируют запустить 29 услуг и интегрировать их с порталом „Дія“. На портале доступна Экологическая карта, которая предоставляет возможность гражданам направить обращение с геопривязкой и фотоматериалами по выявленным местам стихийных свалок», — подчеркивается в сообщении.

Также будут открыты данные более 60 реестров, что даст возможность каждому украинцу мониторить состояние окружающей среды, в частности качество воды, воздуха, пестициды, лесные пожары и тому подобное в реальном времени.

«При разработке платформы мы поставили себе две амбициозные цели: создать удобные онлайн-услуги для предпринимателей и обеспечить доступ к экологической информации для общества. Мы хотим, чтобы все реестры были открыты и каждый, кому экологическая информация нужна, просто распечатал ее из официального реестра», — пояснил Стрелец.

Указано, что разработка Экосистемы стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации, проекта USAID/UKAID «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» и Офиса эффективного регулирования BRDO.

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