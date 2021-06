В Европе продолжает дорожать газ

Спотовая цена газа в Европе достигла новых максимумов на ожиданиях более жаркой, чем ожидалось, погоды и сокращения поставок из Норвегии.

Цена газа с поставкой в среду, 9 июня, на хабе TTF в Нидерландах за сутки выросла на 6% – до $357 за тысячу кубометров.

Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца – с начала марта 2018 года. Тогда в Европе свирепствовал легендарный холодный фронт Зверь с Востока (the Beast from the East), и цена газа взлетала до $969 на TTF и до $1227 за тысячу кубометров на британской площадке NBP.

С начала года средняя цена контракта на день вперед на TTF составила уже $257 за тысячу кубометров.