ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в мае (инфографика)

Май для вторичного авторынка закончился с результатом на 11,8% меньше, чем в апреле, то есть 72 тыс. сделок купли-продажи, согласно данным ГСЦ МВД.
Об этом свидетельствует аналитика портала auto.ria.
Среди производителей украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям от Volkswagen, хотя кроме них происходит немало торгов с ВАЗами. В целом эти две марки занимают почти 21% украинской «вторички», однако в мае немецкий бренд занял первое место в зачете марок, сместив производителя из Тольятти, который возглавлял рейтинг марок в апреле, на вторую позицию.
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Изменений в первой десятке рейтинга отдельных моделей произошло мало, что свидетельствует об устойчивых интересах аудитории покупателей.
В сегменте автомобилей класса «премиум» в мае торги в целом шли неплохо, однако 10 Rolls-Royce, как это было в апреле, насчитать не удалось — таких купили лишь четыре. А кроме них нашлось по одному покупателю на Lamborghini и Maybach, трое стали владельцами McLaren, 15 выбрали Bentley, и еще 23 — Maserati (вдвое больше, чем месяцем ранее).
Ранее Finance.ua сообщал, какие новые автомобили покупали украинцы в мае.
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