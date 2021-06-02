Беспилотник впервые успешно дозаправил самолет прямо в воздухе

Компания Boeing сообщила о первой в истории успешной дозаправке самолёта в воздухе беспилотным заправщиком.

Экспериментальный палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray впервые дозаправил в полёте истребитель F/A-18 Super Hornet. Это позволит к концу года перевести испытания на авианосцы, чтобы максимально приблизиться к полевым условиям.

В рамках контракта 2018 года компания Boeing обязалась создать четыре опытных беспилотника MQ-25 Stingray. После серии успешных испытаний аппарата и систем его управления, включая автоматические, контракт решено расширить до изготовления семи прототипов. Если испытания на авианосцах покажут эффективность работы MQ-25 Stingray в его основной миссии — заправлять в воздухе палубные истребители — ВМС США рассчитывают заказать не менее 70 единиц MQ-25.

Использование MQ-25 в качестве дозаправщика освободит от этой работы обычные истребители, которые сейчас используются для этой задачи. Беспилотник будет использовать тот же комплект для дозаправки — подвесной бак и систему по выбросу шланга с конусом, что сейчас используется как подвесное оборудование на F/A-18 Super Hornet.

Аппарат MQ-25 освободит истребители для их основных задач и возьмёт на себя заправку и обеспечение увеличения дальности полётов и их продолжительности.

В ходе эксперимента по дозаправке самолёта в воздухе беспилотник и истребитель вышли на установленную дистанцию около 6 метров и удерживали это расстояние до перекачки заданного объёма топлива из подвесного бака MQ-25 в баки истребителя.

Для дозаправки истребитель выдвигает штангу и ловит конус шланга системы дозаправки. Кроме заправки F/A-18 Super Hornet система позволяет также заправлять в воздухе новейшие истребители F-35. Испытания MQ-25 продлятся до 2024 года.



Фото: Boeing