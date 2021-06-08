Renault показала электрический кроссовер MeganE

Компания Renault готовит к дебюту Megane нового поколения. Производитель опубликовал фото почти серийного автомобиля, который, к слову, превратится из обычной легковушки в городской кроссовер и полностью перейдет на электричество.

Читайте также: Украинский рынок электрокаров за месяц сократился на треть — рейтинг популярных марок

На снимках представлен один из 30 предтоварных прототипов, которые пройдут финальные испытания на дорогах перед запуском на конвейер. Название автомобиля – MeganE или Megane e-Tech (с точным именем французы еще не определились).

ЭлектроМеган лишь частично покрыт камуфляжем, так что рассмотреть его внешний вид в деталях не составляет труда: как видно, в нем преобладает узкая, но вытянутая оптика, а также высокая поясная линия, которая в районе кормы максимально близко прилегает к линии крыши. Ручки передних дверей располагаются по классике, на самих дверях, а вот задних – врезаны в С-стойку. Решетка радиатора у автомобиля отсутствует, так как она ему попросту не нужна. Вместо этого – узкая черная полоска, соединяющая фары.

Построен MeganE на модульной платформе CMF-EV, которую Рено разработала специально для электромобилей вместе со своим партнером по альянсу, Ниссаном (это же шасси лежит в основе электрокроссовера Nissan Ariya, который должен выйти на рынок ближайшей зимой, хотя дебютировал еще в 2020-м). Скорее всего, у электроМегана будет несколько версий, но пока есть информация лишь по одной из них – это одномоторная (переднеприводная) на 217 сил и с АКБ емкостью 60 кВтч. Такой кроссовер сможет проезжать на одном заряде до 450 км по циклу WLTP.