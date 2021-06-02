Электромобили Apple получат китайские батареи от CATL и BYD

Слухи о намерениях Apple представить электромобили под собственной маркой ходят уже очень давно и в последние месяцы они уже перебрали приличное количество автопроизводителей в качестве вероятных партнёров. Теперь дошла очередь до производителей аккумуляторов. Источники сообщают, что поставлять батареи для электромобилей Apple смогут китайские компании CATL и BYD.
Соответствующую информацию со ссылкой на собственные осведомлённые источники распространяет Reuters.
Сообщается, что Apple находится на раннем этапе переговоров с CATL и BYD. Первая является крупнейшим поставщиком тяговых батарей в мире, вторая занимает четвёртое место.
Ожидается, что Apple претендует на получение батарей с катодами на основе фосфата железа, которые китайскими производителями выпускаются в больших количествах. Одним из условий сотрудничества является строительство предприятия в США, которым китайские производители обзаводиться не торопятся из-за напряжённости в отношениях между двумя странами.
CATL уже снабжает китайское предприятие Tesla своими аккумуляторами на базе фосфата железа, их ставят на более доступные электромобили с относительно небольшим запасом хода. Низкая плотность хранения энергии является одним из недостатков аккумуляторов данного типа, но они меньше подвержены возгоранию, имеют больший ресурс и банально дешевле.
Ещё одним недостатком можно считать снижение ёмкости при отрицательных температурах — при стоянке на морозе электромобиль может растерять до трети запаса хода, пусть и при последующем прогреве часть заряда восстановится.
Вполне естественно, что никто из представителей трёх компаний слухи о сотрудничестве комментировать не стал, но акции CATL на бирже в Шанхае выросли в цене на 0,5 % после предшествующего падения, а ценные бумаги BYD оказались дороже на 5,4 % в Гонконге и на 6,5 % в Шанхае.
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