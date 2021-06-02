ГНС предлагает отменить мораторий еще на несколько видов проверок

Государственная налоговая служба обнародовала проект постановления, которым предлагается сократить срок действия ограничения на проведение некоторых видов проверок.
Документ опубликован на сайте ГНС.
Проект постановления разработан для того, чтобы обеспечить действенный контроль органами ГНС за субъектами хозяйствования, которые ведут свою хозяйственную деятельность в рисковых сферах, или имеющих риск неуплаты налогов и сборов, неисполнения другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.
На какие виды проверок предлагают отменить мораторий:
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