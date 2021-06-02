0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

ГНС предлагает отменить мораторий еще на несколько видов проверок

ГНС предлагает отменить мораторий еще на несколько видов проверок

Государственная налоговая служба обнародовала проект постановления, которым предлагается сократить срок действия ограничения на проведение некоторых видов проверок.

Документ опубликован на сайте ГНС.

Проект постановления разработан для того, чтобы обеспечить действенный контроль органами ГНС за субъектами хозяйствования, которые ведут свою хозяйственную деятельность в рисковых сферах, или имеющих риск неуплаты налогов и сборов, неисполнения другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

На какие виды проверок предлагают отменить мораторий:

  • на временно остановленные документальные проверки налогоплательщиков – физических лиц (кроме проверок налогоплательщиков – физических лиц с объемом полученного дохода за предыдущий отчетный год в сумме, не превышающей 20 млн грн) и фактические проверки, которые были начаты до 18 марта 2020 но не были завершены;
  • документальные проверки налогоплательщиков – физических лиц (кроме проверок налогоплательщиков – физических лиц с объемом полученного дохода за предыдущий отчетный год в сумме, не превышающей 20 млн грн), право на проведение которых предоставляется с соблюдением требований пункта 77.4 статьи 77 Кодекса;
  • документальные внеплановые проверки по основаниям, определенным подпунктами 78.1.5, 78.1.21 пункта 78.1 статьи 78 Кодекса;
  • документальные внеплановые проверки (при наличии оснований, определенных подпунктами 78.1.1 и/или 78.1.4 пункта 78.1 статьи 78 Кодекса) субъектов хозяйствования, которые проводят выплаты доходов, полученных нерезидентом с источником их происхождения из Украины в части правомерности применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога, предусмотренных соответствующим международным договором Украины на время такой выплаты, в случае получения ответов от иностранных компетентных органов;

Читайте также: В Украине отменили мораторий на проверки бизнеса: 7 случаев, когда к вам придут

  • документальные внеплановые проверки налогоплательщиков – физических лиц, получающих доходы, которые не связаны с ведением предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, в сумме более 20 млн грн в год и имеют риск неуплаты налогов и сборов, неисполнения другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;
  • фактические проверки (при наличии оснований, определенных пунктом 80.2 статьи 80 Кодекса) налогоплательщиков, осуществляющих реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения, реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Кстати, об изменениях в налоговом законодательстве мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Приобщайтесь, чтобы не пропустить важные новости для вашего кошелька! 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.