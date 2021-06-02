ГНС предлагает отменить мораторий еще на несколько видов проверок

Государственная налоговая служба обнародовала проект постановления, которым предлагается сократить срок действия ограничения на проведение некоторых видов проверок.

Документ опубликован на сайте ГНС.

Проект постановления разработан для того, чтобы обеспечить действенный контроль органами ГНС за субъектами хозяйствования, которые ведут свою хозяйственную деятельность в рисковых сферах, или имеющих риск неуплаты налогов и сборов, неисполнения другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

На какие виды проверок предлагают отменить мораторий:

на временно остановленные документальные проверки налогоплательщиков – физических лиц (кроме проверок налогоплательщиков – физических лиц с объемом полученного дохода за предыдущий отчетный год в сумме, не превышающей 20 млн грн) и фактические проверки, которые были начаты до 18 марта 2020 но не были завершены;

документальные проверки налогоплательщиков – физических лиц (кроме проверок налогоплательщиков – физических лиц с объемом полученного дохода за предыдущий отчетный год в сумме, не превышающей 20 млн грн), право на проведение которых предоставляется с соблюдением требований пункта 77.4 статьи 77 Кодекса;

документальные внеплановые проверки по основаниям, определенным подпунктами 78.1.5, 78.1.21 пункта 78.1 статьи 78 Кодекса;

документальные внеплановые проверки (при наличии оснований, определенных подпунктами 78.1.1 и/или 78.1.4 пункта 78.1 статьи 78 Кодекса) субъектов хозяйствования, которые проводят выплаты доходов, полученных нерезидентом с источником их происхождения из Украины в части правомерности применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога, предусмотренных соответствующим международным договором Украины на время такой выплаты, в случае получения ответов от иностранных компетентных органов;

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документальные внеплановые проверки налогоплательщиков – физических лиц, получающих доходы, которые не связаны с ведением предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, в сумме более 20 млн грн в год и имеют риск неуплаты налогов и сборов, неисполнения другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;

фактические проверки (при наличии оснований, определенных пунктом 80.2 статьи 80 Кодекса) налогоплательщиков, осуществляющих реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения, реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

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