В Минэнерго знают, как обезопасить Украину от Северного потока-2

В Минэнерго видят способ обезопасить Украину от потери транзита газа после запуска газопровода Северный поток-2 с помощью создания газового консорциума с европейскими и американскими компаниями.
Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, сообщает пресс-служба ведомства.
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«Это может быть та же идея, которая была в 2019 году относительно совместного консорциума с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы», — предложила она.
По словам Зеркаль, такой шаг станет давлением на Россию по снятию экспортной монополии на продажу газа по газопроводу в Европу.
Она говорит, что когда все компании получают доступ к ГТС, то это будет способствовать созданию рынка. Тогда газ станет товаром и перестанет быть инструментом политического давления и шантажа.
Зеркаль напомнила, что с помощью партнеров Украины в ЕС уже удалось внести изменения в 3-ю газовую директиву. Они предусматривают ее применение к Северному потоку-2.
Кроме того, она отметила, что у ЕС есть инструментарий, который может обезопасить Украину от полного применения ПП-2, что оставит украинскую ГТС без транзита. Но для этого надо работать с Еврокомиссией и другими странами, которые также не заинтересованы в запуске газопровода.
«Страны Восточной Европы — ни одна из них не заинтересована. Они несут колоссальные потери от этого Северного потока-2, и их позиция была ключевой в Европейском Союзе», — подытожила Зеркаль.
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