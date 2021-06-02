Свидетельство о рождении разрешили получать по почте

Заказать доставку свидетельства о рождении отныне можно через Укрпочту. Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу еМалыш.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«Отныне не нужно стоять в очередях, ходить по госучреждениям, курьер доставит свидетельство о рождении сразу к двери. Цель Минцифры — сделать все госуслуги такими же быстрыми и комфортными», — заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
За год существования сервиса еМалыш уже более 125 тысяч украинцев подали заявки. 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно через еМалыш. Теперь получить свидетельство о рождении можно вообще без посещения каких-либо учреждений, а в почтовом отделении или же курьером на дом.
Стоимость 46 и 66 грн — соответственно. Оплата наличными производится при получении заказа.
Сроки доставки — до 2-х дней в пределах области и до 3-х дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ГРАГС.
Кроме того, Минцифры запускает услугу еМалыш и для жителей временно оккупированных территорий. Отныне в еМалыш можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился в Крыму или во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
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