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Свидетельство о рождении разрешили получать по почте

Свидетельство о рождении разрешили получать по почте

Заказать доставку свидетельства о рождении отныне можно через Укрпочту. Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу еМалыш.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Отныне не нужно стоять в очередях, ходить по госучреждениям, курьер доставит свидетельство о рождении сразу к двери. Цель Минцифры — сделать все госуслуги такими же быстрыми и комфортными», — заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За год существования сервиса еМалыш уже более 125 тысяч украинцев подали заявки. 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно через еМалыш. Теперь получить свидетельство о рождении можно вообще без посещения каких-либо учреждений, а в почтовом отделении или же курьером на дом.

Стоимость 46 и 66 грн — соответственно. Оплата наличными производится при получении заказа.

Сроки доставки — до 2-х дней в пределах области и до 3-х дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ГРАГС.

Кроме того, Минцифры запускает услугу еМалыш и для жителей временно оккупированных территорий. Отныне в еМалыш можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился в Крыму или во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Справка Finance.ua:

  • еМалыш — это 9 услуг по одному заявлению для новорожденных детей.
  • Среди основных — регистрация ребенка, оформление пособия при рождении, пособия на детей из многодетных семей и т. д.
  • Получение услуг по одному заявлению избавляет граждан от посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, растрачивания 30 часов на эти посещения и оформления.

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По материалам Finance.UA
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