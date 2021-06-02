НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен

По состоянию на 1 мая 2021 года в 73 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 621,6 млрд гривен. Данные не учитывают информацию относительно государственного Ощадбанка, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, гарантированному возмещению подлежат вклады на сумму 359,6 млрд гривен (до 200 тысяч гривен).

По суммам вклады распределяются следующим образом:

до 10 гривен – 18,5 млн на сумму 22,4 млн гривен;

от 10 гривен до 100 тысяч гривен – 27,9 млн на сумму 153,3 млрд гривен;

от 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен – 605,7 тысяч на сумму 87,9 млрд гривен;

от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен – 438,6 тысяч на сумму 124,6 млрд гривен;

более 500 тысяч гривен – 153,7 тысяч на сумму 255,7 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, установленном договором банковского вклада. Если договором не определен размер процентов, банк обязан выплачивать проценты в размере учетной ставки Национального банка Украины.

Открывая счет и доверяя свои деньги банку, убедитесь, что в случае его банкротства они вернутся за счет Фонда гарантирования вкладов.

Украина подошла на шаг ближе к долгожданному повышению гарантированной суммы возмещения банковских вкладов и новому этапу развития финансового сектора.

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