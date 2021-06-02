НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен

По состоянию на 1 мая 2021 года в 73 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 621,6 млрд гривен. Данные не учитывают информацию относительно государственного Ощадбанка, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, гарантированному возмещению подлежат вклады на сумму 359,6 млрд гривен (до 200 тысяч гривен).
По суммам вклады распределяются следующим образом:
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