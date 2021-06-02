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Нацбанк подсчитал участников финансового рынка

Нацбанк подсчитал участников финансового рынка

В мае продолжилась тенденция к уменьшению количества участников небанковского финансового рынка.

По данным НБУ, в мае количество небанковских финучреждений уменьшилось до 1963 с 1971 в апреле.

При этом количество банковских учреждений осталось неизменным и составляет 73 банка.

Сейчас небанковский рынок состоит из 172 рисковых (non-life, было 173) и 19 лайфовых страховщиков, 289 ломбардов (было 288), 309 кредитных союзов (было 311), 141 лизинговой компании (было 146), 972 финкомпаний (было 971), 61 страхового брокера (было 63).

На платежном рынке работает 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.


Инфографика: НБУ

В мае Нацбанк зарегистрировал 7 новых финкомпаний, один кредитный союз, две лизинговые компании, один ломбард, а также одного страхового брокера.

В то же время 6 финкомпаний, 7 лизинговых компаний, 3 кредитных союза, 1 страховщика и 3 страховых брокера были исключены из реестров.

В мае в НБУ поступило 420 запросов от участников рынка. Наибольшее количество запросов касались финкомпаний, ломбардов и лизингодателей – 296. Количество запросов в отношении кредитных союзов составляло 27 и страховщиков – 97.

Продолжилась тенденция к увеличению количества запросов на аннулирование всех имеющихся лицензий небанковского финучреждения. Также уменьшилось количество выданных новых лицензий (12) по сравнению с апрелем (17).

В мае НБУ отозвал лицензии 7 страховщиков из-за их отказа в проведении проверки НБУ.

С июля 2020 года по апрель 2021 года рынок небанковских финансовых услуг добровольно покинули около 100 учреждений.

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По материалам Финансовый клуб
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