По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (47,649 млн грн и 55,819 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (59 и 39), максимальный курс продажи доллара 27,23 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,12−27,13 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 98 активных заявок по доллару на сумму 103,468 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,1400 — 30 000

27,1300 — 12 000

27,1300 — 30 000

27,1300 — 57 775

27,1300 — 30 000

27,1300 — 30 000

27,1200 — 111 111

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,1200 — 800

27,1300 — 40 000

27,1350 — 15 000

27,1400 — 60 000

27,1400 — 20 000

27,1400 — 33 333

27,1400 — 20 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,1581 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,1146 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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