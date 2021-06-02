Как будет расти прожиточный минимум до 2024 года: планы правительства

Бюджетная декларация на 2022−2024 годы, утвержденная Кабмином, предусматривает, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц за два года вырастет до показателя в более 3 тыс. гривен.
Об этом свидетельствует опубликованный документ.
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Как будет расти ПМ:
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Напомним, с 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц в месяц — 2270 грн, с 1 июля будет 2379 грн, с 1 декабря — 2481 грн.
Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который привязывает прожиточный минимум к средней зарплате в Украине.
— с 01 января 2022 года — в размере 6 500 грн, с 01 октября 2022 года — в размере 6 700 грн;
— с 01 января 2023 года — в размере 7 176 грн;
— с 01 января 2024 года — в размере 7 665 грн.
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