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Как будет расти прожиточный минимум до 2024 года: планы правительства

Как будет расти прожиточный минимум до 2024 года: планы правительства

Бюджетная декларация на 2022−2024 годы, утвержденная Кабмином, предусматривает, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц за два года вырастет до показателя в более 3 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует опубликованный документ.

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Как будет расти ПМ:

  • с января 2022 года он составит 2481 грн, с июля 2022 — 2600 грн, с декабря 2022 — 2684 грн;
  • с июля 2023 этот показатель должен вырасти до 2813 грн, с декабря 2023 — до 2880 грн;
  • с июля 2024 ПМ должен увеличиться до 3018 грн, с декабря 2024 — до 3082 грн.

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Напомним, с 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц в месяц — 2270 грн, с 1 июля будет 2379 грн, с 1 декабря — 2481 грн.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который привязывает прожиточный минимум к средней зарплате в Украине.

Справка Finance.ua:

  • 31 мая на внеочередном заседании правительства впервые была одобрена Бюджетная декларация — это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.
  • Одобренная Кабмином Бюджетная декларация на 2022−2024 годы предусматривает, что минимальная зарплата будет:

— с 01 января 2022 года — в размере 6 500 грн, с 01 октября 2022 года — в размере 6 700 грн;

— с 01 января 2023 года — в размере 7 176 грн;

— с 01 января 2024 года — в размере 7 665 грн.

  • Согласно Декларации, Кабинет Министров Украины прогнозирует, что в 2022 году среднегодовой курс гривны составит 28,6 грн/$, в 2023-м — 28,8 грн/$, в 2024-м — 29,2 грн/$.

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По материалам Finance.UA
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