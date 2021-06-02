Более 6 миллионов гектаров земель нужно консервировать — Лещенко

Вследствие деградации земель, в частности из-за водной эрозии, более 6 миллионов гектаров требуют консервации.

Об этом министр агрополитики Роман Лещенко рассказал во время форума «Украина 30. Экология».

«Либо мы переоснащаемся и отвечаем современным вызовам экологических угроз, либо сельское хозяйство Украины будет терять свои лидерские позиции. Сегодня 2/3 нашей территории фактически находятся в зоне рискового земледелия», — рассказал он.

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Критические для земледелия — июль и август, а в некоторых областях в прошлом году в течение четырех месяцев вообще не было осадков. Особо рисковым Лещенко назвал юг Украины.

Для борьбы с глобальными климатическими изменениями Минагрополитики будет выводить из обращения деградировавшие земли. Их законсервируют для восстановления истощенных почв через механизм залужения, облесения или ренатурализации.

Одним из приоритетов Минагрополитики также является восстановление оросительных систем с целью сохранения и рационального использования запасов влаги в почвах.

Лещенко объяснил, что сейчас более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения требуют консервации.

«Если мы не отработаем механизм, мы потеряем большое количество плодородных земель. В нашем законопроекте 2194 он прописан, и ближайшие 3 месяца Кабинет министров Украины примет соответствующее постановление. Будет происходить консервация земли на основе анализа почв, спутникового мониторинга», — сказал Лещенко.

Кроме того глава Минагро отметил, что Украина сейчас является крупнейшим экспортером органики в Европу. Для того, чтобы им оставаться, нужно расширять органические земли, для чего предусмотрели соответствующую государственную поддержку.

По его словам, в следующем году ведомство планирует увеличить поддержку для органической продукции в несколько раз.