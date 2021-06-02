Более 6 миллионов гектаров земель нужно консервировать — Лещенко

Вследствие деградации земель, в частности из-за водной эрозии, более 6 миллионов гектаров требуют консервации.
Об этом министр агрополитики Роман Лещенко рассказал во время форума «Украина 30. Экология».
«Либо мы переоснащаемся и отвечаем современным вызовам экологических угроз, либо сельское хозяйство Украины будет терять свои лидерские позиции. Сегодня 2/3 нашей территории фактически находятся в зоне рискового земледелия», — рассказал он.
Читайте также: Названа цена аренды земли в разных областях Украины
Критические для земледелия — июль и август, а в некоторых областях в прошлом году в течение четырех месяцев вообще не было осадков. Особо рисковым Лещенко назвал юг Украины.
Для борьбы с глобальными климатическими изменениями Минагрополитики будет выводить из обращения деградировавшие земли. Их законсервируют для восстановления истощенных почв через механизм залужения, облесения или ренатурализации.
Одним из приоритетов Минагрополитики также является восстановление оросительных систем с целью сохранения и рационального использования запасов влаги в почвах.
Лещенко объяснил, что сейчас более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения требуют консервации.
«Если мы не отработаем механизм, мы потеряем большое количество плодородных земель. В нашем законопроекте 2194 он прописан, и ближайшие 3 месяца Кабинет министров Украины примет соответствующее постановление. Будет происходить консервация земли на основе анализа почв, спутникового мониторинга», — сказал Лещенко.
Кроме того глава Минагро отметил, что Украина сейчас является крупнейшим экспортером органики в Европу. Для того, чтобы им оставаться, нужно расширять органические земли, для чего предусмотрели соответствующую государственную поддержку.
По его словам, в следующем году ведомство планирует увеличить поддержку для органической продукции в несколько раз.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят АЭС на быстрых нейтронах17 ч. назад - 1955 5
Как будет расти прожиточный минимум до 2024 года: планы правительства11 ч. назад - 500 3
Модернизация промышленности произойдет через 10-12 лет, — Зеленский14 ч. назад - 570 3
Киевские таможенники перехватили более 60 американских бриллиантов (фото)6 ч. назад - 389 2
Трамп назвал Bitcoin «мошенничеством против доллара»13 ч. назад - 489 2
Нововведения для бизнеса. В monobank анонсировали обновление приложения6 ч. назад - 2833
Упадет ли доллар ниже 27 гривен: прогноз курса валют на неделю9 ч. назад - 2299
Билл Гейтс и Уоррен Баффет построят АЭС на быстрых нейтронах17 ч. назад - 1955 5
Украина обновила правила въезда12 ч. назад - 1123
«Дешевые ипотечные кредиты» получили 386 семей: сколько еще стоят в очереди13 ч. назад - 895
Apple представила iOS 15 с новыми функциями6 ч. назад - 48
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 932
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 850
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 1012
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2236 11