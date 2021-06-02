За неделю банки выдали доступных кредитов на 1,9 млрд грн

В рамках программы за неделю уполномоченные банки выдали 592 кредита на 1,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 17 629 кредитов на общую сумму 45,9 млрд грн.

Из них:

18,367 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов;

5,89 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

21,686 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 592 кредита на общую сумму 1,9 млрд грн.

На сегодня Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 31 банком.