За неделю банки выдали доступных кредитов на 1,9 млрд грн

В рамках программы за неделю уполномоченные банки выдали 592 кредита на 1,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 17 629 кредитов на общую сумму 45,9 млрд грн.
Из них:
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 592 кредита на общую сумму 1,9 млрд грн.
На сегодня Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 31 банком.
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