Более 30% украинцев готовы к миграции внутри страны ради сезонной работы

С приходом лета на рынке труда появляются возможности для сезонного трудоустройства. Но карантинные ограничения диктуют свои условия.

Аналитики сайта по поиску работы Jooble провели опрос соискателей о готовности переезжать ради сезонной работы в пределах Украины.

Готовность к переезду внутри страны ради сезонной работы. Согласно опросу Jooble, большая часть респондентов, а именно 61,8% украинцев не готовы ехать в другие города или регионы Украины ради сезонной работы. В то время как 38,2% готовы к временной трудовой миграции внутри страны.

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Среди основных причин, которые побуждают к сезонной работе, соискатели отметили следующие: возможность дополнительного заработка (59%), отсутствие постоянной работы (37,3%), работодатель предоставляет жилье на время работы (36,9%), любовь к путешествиям (27,6%), официальное трудоустройство (21,7%).



Инфогрфика: Jooble

Среди причин, почему опрошенных не интересуют сезонные работы:

почти половина респондентов — 48,7% — ответили, что не готовы переезжать;

второй наиболее распространенной причиной стала неготовность к переезду из-за семейных обстоятельств, о чем сказали 25,1% опрошенных;

кроме того, распространенной была причина неуверенности в честности работодателя, о которой заявили 24,8% анкетированных;

15,7% ответили, что имеют постоянную работу;

13,1% опрошенных не заинтересованы в сезонной работе из-за удовлетворения нынешним доходом;

8,5% не готовы к сезонному трудоустройству из-за того, что работодатель не обеспечивает жильем.

Отрасли сезонного трудоустройства и ожидаемый уровень зарплаты. Опрошенные соискатели отметили, что 27,2% опрошенных не важна отрасль трудоустройства, остальные ответили, что их интересует сезонное трудоустройство в отраслях: гостинично-ресторанной сферы (20,3%), производства (15,2%), аграрных работ (6,9%), развлекательного сектора (6,5%), строительства (6%), перевозки людей и грузов (2,3%).



Инфогрфика: Jooble

Ожидаемым уровнем заработной платы для более четверти опрошенных — 27,2% респондентов — является 10 000 — 15 000 грн помесячно. 25,3% опрошенных ожидают зарплату 30 000+ грн в месяц. 24,9% готовы работать за заработную плату 20 000 — 30 000 грн ежемесячно. 22,6% ожидают зарплату на уровне 15 000 — 20 000 грн в месяц.

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