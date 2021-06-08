Цены на аренду квартир летом существенно вырастут из-за ослабления карантина

Летом цены на съемное жилье в столице могут пойти вверх на фоне карантинных послаблений.
Такое мнение высказал эксперт по недвижимости.
По его словам, традиционно высокий спрос на киевскую арендную недвижимость будет сконцентрирован на малогабаритном жилье вблизи станций метро или в районах с развитой инфраструктурой.
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«В середине лета стоит ожидать отмены карантина, что существенно повлияет на восстановление работы бизнеса, вернет людей в большие города. В частности, это касается Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы, Львова, Киева. Соответственно с увеличением спроса стоимость аренды может вырасти на 3−5% на квартиры площадью около 50 м2, и на 10% на 1-комнатные квартиры площадью до 35 м2», — считает он.
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Эксперт обратил внимание на то, что в летний период среднесрочная аренда (до двух недель) в Одессе и Львове может вырасти на 15−20%, а посуточная может увеличиться на 35−45%.
«Ослабление пандемии и дальнейшая отмена карантина будет способствовать восстановлению туризма и массового отдыха граждан. Такой рост будет чисто сезонным. И уже с конца сентября цены существенно снизятся до уровня объективных, тех, что соответствуют реальному, а не сезонному спроса», — резюмировал специалист.
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