Аренда квартир: дешевеют многокомнатные квартиры (инфографика)

В апреле 2021 года медианная цена аренды жилой недвижимости Киева составила 9 долл. США / кв.м, что на $1 ниже, чем в марте текущего года.
Об этом пишет Address.ua.
Рынок аренды в апреле 2021 года был стабильным для однокомнатных квартир, а двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подешевели. Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир в апреле составила 10 долл. США. Медианная стоимость двухкомнатных – 9 долл. США / кв.м, трехкомнатных квартир – 8 долл. США / кв.м
Таковы результаты исследования рынка вторичной недвижимости Киева за апрель 2021 года, которое провели аналитики портала поиска недвижимости Address.ua. Эксперты основывались на анализе объявлений, размещенных на портале, а также активности пользователей (224 339 посещений в апреле 2021года).
Традиционно в аренде самым дорогим районом Киева является Печерский район.
Самым дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды 1К квартиры составляет 822 долл. США.
Самый дешевый для аренды район – Деснянский. Ценник на 1К квартиры в этом районе составляет 285 долл. США в месяц.
Структура предложения. В апреле объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 45% от общего количества предложения, представленного в базе данных Address.ua, сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам – 37%, трехкомнатным – 15%. 3% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.
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