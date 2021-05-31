В Нацбанке рассказали, какие изменения принесет принятие проекта закона о платежных услугах

Принятие этого законопроекта №4364 о платежных услугах позволит качественно переформатировать платежный рынок: появятся новые участники, перестроятся взаимоотношения между ними, заработает открытый банкинг и тому подобное.
Об этом рассказал заместитель Главы НБУ Алексей Шабан, передает пресс-служба Национального банка.
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По словам Шабана, возрастет конкуренция, а вместе с ней – и качество услуг. Он отметил ключевые изменения, которые принесет принятие законопроекта.
1). Новые участники и финуслуги:
2). Новые счета:
3). Open Banking:
4). Е-гривна:
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