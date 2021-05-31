В Нацбанке рассказали, какие изменения принесет принятие проекта закона о платежных услугах

Принятие этого законопроекта №4364 о платежных услугах позволит качественно переформатировать платежный рынок: появятся новые участники, перестроятся взаимоотношения между ними, заработает открытый банкинг и тому подобное.

Об этом рассказал заместитель Главы НБУ Алексей Шабан, передает пресс-служба Национального банка.

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По словам Шабана, возрастет конкуренция, а вместе с ней – и качество услуг. Он отметил ключевые изменения, которые принесет принятие законопроекта.

1). Новые участники и финуслуги:

прежде всего новое законодательство расширит круг участников платежного рынка и даст возможность развиваться небанкам и финтех-компаниям;

кроме банков, предоставлять платежные услуги смогут: платежные учреждения, почтовые операторы, учреждения электронных денег и другие. К тому же они будут иметь право работать без участия в платежной системе и смогут сами эмитировать платежные карты.

2). Новые счета:

сегодня возможность открывать и вести счета клиентов имеют только банки. После принятия нового закона небанки смогут открывать платежные счета для услуги по зачислению средств, выполнению платежных операций, выдаче наличных средств;

банки получат право открывать новый вид счета – расчетные счета. Это будет счет небанковского учреждения в банке.

3). Open Banking:

законопроект создаст условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking);

внедрение открытого банкинга состоится в диалоге с участниками рынка и с учетом их интересов. Самый большой фокус на безопасности данных.

4). Е-гривна: