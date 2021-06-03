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В Украине заработала система автоматического контроля за декларациями - Новиков

В Украине заработала система автоматического контроля за декларациями - Новиков

С 1 июня заработала система автоматического контроля за декларациями о доходах должностных лиц.

Об этом сказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью Укринформу.

«Буквально с 1 июня заработала система логического и арифметического контроля за декларациями. Это касается всех 780 тысяч деклараций, которые были поданы до 1 апреля за 2020 год», — отметил он.

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Все они были сверены с предыдущими декларациями, всего с 14 реестрами, которые есть в государстве, пояснил глава НАПК. В результате сверки компьютерная система сформировала «рейтинг риска деклараций». По новым правилам, добавил Новиков, «впервые в результате сотрудничества с общественными организациями, Общественным советом при НАПК мы получили рейтинг риска деклараций, по которым будем отбирать их для проверки».

Он пояснил, что среди первых десяти — декларации парламентариев и депутатов местных советов. «Так компьютер установил риск возможности получения незаконных доходов или незадекларированного имущества», — сказал глава НАПК.

По материалам УКРИНФОРМ
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