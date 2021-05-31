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Какие льготы по уплате земельного налога действуют для украинцев

Какие льготы по уплате земельного налога действуют для украинцев

Физические лица — плательщики платы за землю должны уплачивать земельный налог и арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности через учреждения банков или отделения операторов почтовой связи.

Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

Кто освобождается от уплаты земельного налога:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц, указанных выше, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в рамках предельных норм:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;
  • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;
  • для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

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От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

«Физическое лицо — собственник земельного участка или нескольких земельных участков одного вида использования, которое относится к льготным категориям, освобождается от уплаты земельного налога при условии подачи им письменного заявления в произвольной форме о применении льготы вместе с документами, удостоверяющими его право на льготу», — пояснили в ГНС.

При этом нормами Налогового кодекса Украины не определена для физического лица обязанность ежегодной подачи контролирующему органу заявления о применении льготы по уплате земельного налога и документов, подтверждающих его право на такую льготу.

То есть налогоплательщик подает в контролирующий орган документы о применении льготы только в случае наличия изменений во владении земельными участками.

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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