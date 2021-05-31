Какие льготы по уплате земельного налога действуют для украинцев

Физические лица — плательщики платы за землю должны уплачивать земельный налог и арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности через учреждения банков или отделения операторов почтовой связи.
Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.
Кто освобождается от уплаты земельного налога:
Освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц, указанных выше, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в рамках предельных норм:
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От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей в аренду плательщику единого налога четвертой группы.
«Физическое лицо — собственник земельного участка или нескольких земельных участков одного вида использования, которое относится к льготным категориям, освобождается от уплаты земельного налога при условии подачи им письменного заявления в произвольной форме о применении льготы вместе с документами, удостоверяющими его право на льготу», — пояснили в ГНС.
При этом нормами Налогового кодекса Украины не определена для физического лица обязанность ежегодной подачи контролирующему органу заявления о применении льготы по уплате земельного налога и документов, подтверждающих его право на такую льготу.
То есть налогоплательщик подает в контролирующий орган документы о применении льготы только в случае наличия изменений во владении земельными участками.
Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
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