В украинских ПХГ запасов газа на 13% меньше прошлогодних

Уровень газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на начало июня достиг 15,5 млрд кубометров — это на 22% выше, чем в среднем на эту дату в течение последних 5 лет.
Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
В то же время показатель 15,5 млрд кубометров — на 13% меньше прошлогодних показателей.
«С начала сезона закачки, в течение мая 2021 года, в подземные газохранилища Украины поступило 0,33 млрд куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем 2020 года.
Напомним, что обычно объем ежемесячной закачки газа в украинские ПХГ в начале сезона относительно низкий. Преимущественно пиковые нагрузки происходят в августе-сентябре, ближе к началу отопительного сезона. Кроме того, в этом году сезон закачки начался на 50 дней позже, чем в прошлом году", — объяснили в компании.
Инфографика: Укртрансгаз
По состоянию на 1 июня 2021 года иностранные трейдеры хранят в режиме «таможенный склад» 4,4 млрд куб. м газа. Это в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы начали сезон закачки в украинские ПХГ в невысоком темпе. В мае цены на газ достигали рекордных показателей, и газовые трейдеры „держат паузу“ в ожидании лучших ценовых предложений для создания запасов. Учитывая эти рыночные тенденции, в мае мы усилили программы модернизации, в частности, проводим работы, требующие существенного ограничения или остановки процесса закачки газа. Таким образом, используем возможность для повышения надежности оборудования ПХГ во время прохождения отопительного сезона 2021/2022», — заявил врио генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома.
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