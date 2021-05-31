Рынок труда: какую зарплату предлагали работодатели в мае

Размер средней заработной платы в мае по вакансиям составил – 11 723 грн, а по резюме – 12 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков сайта Прозрачная Работа.

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Распределение зарплаты

Вакансии:

большинство работодателей (8 172) в вакансиях указывали, что готовы платить 11 000-15 000 грн;

7 000-11 000 грн – такое денежное вознаграждение предлагали 6 697 компаний;

заработок в пределах 15 000-19 000 грн гарантировал 5 991 работодатель;

наименьшую зарплату – <7 000 – отмечали в 5 223 компаниях, а самую высокую – 39 000+ грн - в 1 332.



Инфографика: Прозрачная Работа

Соискатели:

подавляющее большинство соискателей (29 412) в мае хотели получать зарплату в пределах 8 000-13 000 грн;

желаемый заработок 22 104 претендентов – 13 000-18 000 грн;

указали в резюме, что рассчитывают на заработок в размере 18 000-23 000 грн, 9 543 кандидата;

относительно самых высоких заработных плат, то 48 000+ грн рассчитывали получать 1 410 кандидатов; самые низкие зарплатные ожидания (<8 000 грн) были у 7 716 соискателей.



Инфографика: Прозрачная Работа

Топ сфер деятельности в мае

По количеству вакансий:

Торговля розничная/Retail – 27%.

Государственный сектор – 24%.

Промышленность и производство – 17%.

IT-разработка программного обеспечения – 16%.

Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 16%.

По количеству резюме:

Торговля – 25%.

Административный персонал/водители/курьеры-24%.

Студенты/начало карьеры/без опыта-17%.

Продажи/клиент-менеджмент – 17%.

Логистика/таможня/склад – 16%.

Топ-3 профессии на территории Украины в мае

По количеству вакансий:

Работник госучреждения – 5 535 вакансий на позицию.

Менеджер по продажам – 5 090 вакансий на позицию.

Продавец – 4 548 вакансий на позицию.

По количеству резюме:

Продавец – 41 362 резюме на позицию.

Менеджер по продажам – 38 738 резюме на позицию.

Продавец непродовольственных товаров – 22 648 резюме на позицию.

Топ-3 профессии по уровню заработной платы в мае

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

Senior JavaScript developer – 7 вакансий с медианой 96 000 грн.

Senior Java Developer – 4 вакансии с медианой 95 000 грн.

.NET программист удаленно – 5 вакансий с медианой 80 000 грн.

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Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

Начальник отдела информационной безопасности – 10 резюме с медианой 67 500 грн.

YII – 4 резюме с медианой 54 000 грн.

– 4 резюме с медианой 54 000 грн. Ведущий программист 1C – 11 резюме с медианой 50 000 грн.

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