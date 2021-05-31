0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 238 0

Рынок труда: какую зарплату предлагали работодатели в мае

Рынок труда: какую зарплату предлагали работодатели в мае

Размер средней заработной платы в мае по вакансиям составил – 11 723 грн, а по резюме – 12 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков сайта Прозрачная Работа.

Следите за экономическими новостями вместе с Finance.ua! Подписывайтесь на наш Telegram-канал .

Распределение зарплаты

Вакансии:

  • большинство работодателей (8 172) в вакансиях указывали, что готовы платить 11 000-15 000 грн;
  • 7 000-11 000 грн – такое денежное вознаграждение предлагали 6 697 компаний;
  • заработок в пределах 15 000-19 000 грн гарантировал 5 991 работодатель;
  • наименьшую зарплату – <7 000 – отмечали в 5 223 компаниях, а самую высокую – 39 000+ грн - в 1 332.


Инфографика: Прозрачная Работа

Соискатели:

  • подавляющее большинство соискателей (29 412) в мае хотели получать зарплату в пределах 8 000-13 000 грн;
  • желаемый заработок 22 104 претендентов – 13 000-18 000 грн;
  • указали в резюме, что рассчитывают на заработок в размере 18 000-23 000 грн, 9 543 кандидата;
  • относительно самых высоких заработных плат, то 48 000+ грн рассчитывали получать 1 410 кандидатов; самые низкие зарплатные ожидания (<8 000 грн) были у 7 716 соискателей.


Инфографика: Прозрачная Работа

Топ сфер деятельности в мае

По количеству вакансий:

  • Торговля розничная/Retail – 27%.
  • Государственный сектор – 24%.
  • Промышленность и производство – 17%.
  • IT-разработка программного обеспечения – 16%.
  • Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 16%.

По количеству резюме:

  • Торговля – 25%.
  • Административный персонал/водители/курьеры-24%.
  • Студенты/начало карьеры/без опыта-17%.
  • Продажи/клиент-менеджмент – 17%.
  • Логистика/таможня/склад – 16%.

Топ-3 профессии на территории Украины в мае

По количеству вакансий:

  • Работник госучреждения – 5 535 вакансий на позицию.
  • Менеджер по продажам – 5 090 вакансий на позицию.
  • Продавец – 4 548 вакансий на позицию.

По количеству резюме:

  • Продавец – 41 362 резюме на позицию.
  • Менеджер по продажам – 38 738 резюме на позицию.
  • Продавец непродовольственных товаров – 22 648 резюме на позицию.

Топ-3 профессии по уровню заработной платы в мае

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

  • Senior JavaScript developer – 7 вакансий с медианой 96 000 грн.
  • Senior Java Developer – 4 вакансии с медианой 95 000 грн.
  • .NET программист удаленно – 5 вакансий с медианой 80 000 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

  • Начальник отдела информационной безопасности – 10 резюме с медианой 67 500 грн.
  • YII – 4 резюме с медианой 54 000 грн.
  • Ведущий программист 1C – 11 резюме с медианой 50 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.