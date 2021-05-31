Преимущества и недостатки законопроекта об обжаловании закупок

Верховная Рада проголосовала законопроект № 5309, призванный усовершенствовать систему обжалования публичных закупок. Однако помимо позитивных изменений, он содержит несколько очень опасных коррупционных рисков.
Об этом сообщает Трансперенси Интернешнл Украина.
«Законопроект № 5309 прежде всего призван усовершенствовать систему публичных закупок и действительно имеет ряд важных правок. В частности, он должен синхронизировать Закон Украины „О публичных закупках“ с недавно принятыми изменениями в закон „Об Антимонопольном комитете Украины“ (законопроект 3132). Он определяет и уточняет терминологию и предлагает распространить положения Закона „О публичных закупках“ на лизинг», — сказано в сообщении.
Кроме этого, этим законопроектом народные депутаты внесли очень важные изменения в законодательство Украины об АРМА. Эти нововведения должны положительно повлиять на управление активами, сбои и прерывания в функционировании которых могут привести к чрезвычайным ситуациям или другим негативным последствиям.
Однако в то же время законопроект обязывает бизнес при обжаловании закупок в АМКУ предоставлять доказательства нарушений их прав и интересов. Не всегда такие доказательства возможно предоставить, особенно когда суть жалобы касается тендерной документации. Такая норма может лишить бизнес права на обжалование и позволит АМКУ в ручном режиме выбирать жалобы для рассмотрения.
О коррупционных рисках законопроекта в своем заключении экспертизы также отмечало НАПК.
Также этим законопроектом разрешили проводить закупки ко Дню Конституции и Дню Независимости Украины по переговорной процедуре. То есть без прозрачных и конкурентных торгов. А строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева вовсе вывели из-под действия профильного закона «О публичных закупках».
«Сейчас бюджет проекта оценивают в 85 миллиардов гривен. Все эти средства потратят в обход Prozorro без аукционов. И это даже не на всю кольцевую дорогу. Таким образом нивелируется вся ценность системы электронных закупок и реформы в целом. Ведь они призваны обеспечить прозрачность, конкурентность и эффективность закупок», — объясняет Иван Лахтионов, заместитель исполнительного
Ввиду негативных изменений, которые вводит законопроект № 5309, Трансперенси Интернешнл Украина призывает Президента не подписывать его и вернуть на повторное рассмотрение Верховной Раде Украины.
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