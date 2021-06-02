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Как проверить, гарантируется ли ваш вклад

Как проверить, гарантируется ли ваш вклад

Открывая счет и доверяя свои деньги банку, убедитесь, что в случае его банкротства они вернутся за счет Фонда гарантирования вкладов.

Об этом пишет ФинКульт на странице в Facebook.

«Ваши средства, размещенные на депозитных, текущих и карточных счетах в банках Украины (кроме Ощадбанка), защищены Фондом. Это означает, что в случае банкротства банка, в котором были размещены средства, Фонд выплатит возмещение», — сказано в сообщении.

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Максимальная сумма возмещения для одного лица в одном банке, независимо от количества вкладов, составляет 200 тысяч гривен.

«Но будьте осмотрительны и внимательны, существует исключение, описанное в ч. 4 ст. 26 Закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, когда средства не возмещаются. Поэтому, открывая депозит, всегда уточняйте у сотрудника банка, подпадает ли этот вклад под гарантии Фонда», — отметили в ФинКульте.

Перед заключением договора вас должны ознакомить со Справкой о системе гарантирования вкладов.

Если вы заключаете договор в виде электронного документа, экземпляр считается полученным вами, если договор по договоренности с банком отправлен на ваш адрес или другим способом, который позволяет установить дату отправки.

Вы имеете право получить такой экземпляр договора и Справки для детального изучения.

Перед тем как поставить свою подпись на документе, обязательно проверьте, прописано ли, что сторонами договора банковского вклада являются «Вкладчик» и «Банк»:

  • если же в договоре вы указаны как «Клиент финансовой компании» или «Инвестор» — вы имеете дело не с депозитным договором, соответственоо, ваши средства гарантироваться не будут.

«На сайте Фонда всегда можно проверить, является ли учреждение участником системы гарантирования. Под гарантии Фонда подпадают только те вклады, которые размещены в банках-участниках», — отметили в ФинКульте.

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По материалам Finance.UA
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