Как проверить, гарантируется ли ваш вклад

Открывая счет и доверяя свои деньги банку, убедитесь, что в случае его банкротства они вернутся за счет Фонда гарантирования вкладов.
Об этом пишет ФинКульт на странице в Facebook.
«Ваши средства, размещенные на депозитных, текущих и карточных счетах в банках Украины (кроме Ощадбанка), защищены Фондом. Это означает, что в случае банкротства банка, в котором были размещены средства, Фонд выплатит возмещение», — сказано в сообщении.
Читайте также: Анкета банка может стать кредитным договором. Как этого избежать
Максимальная сумма возмещения для одного лица в одном банке, независимо от количества вкладов, составляет 200 тысяч гривен.
«Но будьте осмотрительны и внимательны, существует исключение, описанное в ч. 4 ст. 26 Закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, когда средства не возмещаются. Поэтому, открывая депозит, всегда уточняйте у сотрудника банка, подпадает ли этот вклад под гарантии Фонда», — отметили в ФинКульте.
Перед заключением договора вас должны ознакомить со Справкой о системе гарантирования вкладов.
Если вы заключаете договор в виде электронного документа, экземпляр считается полученным вами, если договор по договоренности с банком отправлен на ваш адрес или другим способом, который позволяет установить дату отправки.
Вы имеете право получить такой экземпляр договора и Справки для детального изучения.
Перед тем как поставить свою подпись на документе, обязательно проверьте, прописано ли, что сторонами договора банковского вклада являются «Вкладчик» и «Банк»:
«На сайте Фонда всегда можно проверить, является ли учреждение участником системы гарантирования. Под гарантии Фонда подпадают только те вклады, которые размещены в банках-участниках», — отметили в ФинКульте.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большую кольцевую вокруг Киева смогут строить без открытых тендеров — это 85 миллиардов гривенВчера, 09:45 - 1128 19
Юлия Барабаш: Bitcoin и другие… какого развития ожидать от криптоиндустрииВчера, 10:33 - 2314 10
Банкомат не вернул карту - что делатьВчера, 16:10 - 1891 5
Илон Маск снова обрушил курс BitcoinВчера, 10:33 - 14376 5
Цены на газ в июне пересчитали для всех украинцев: список тарифовВчера, 10:06 - 4077 5
Илон Маск снова обрушил курс BitcoinВчера, 10:33 - 14376 5
Цены на газ в июне пересчитали для всех украинцев: список тарифовВчера, 10:06 - 4077 5
Банкомат не вернул карту - что делатьВчера, 16:10 - 1891 5
День финансов: рост «минималки» до 7,6 тыс. грн и «плюс» к пенсии для работающих пенсионеровВчера, 18:23 - 1850
Расширили перечень признаков безнадежной задолженностиВчера, 14:00 - 1642
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 530
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 601
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 816
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1985 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1975 7