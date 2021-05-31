В мае в Украине зарегистрировали 33 тысячи подержанных иномарок

В последний месяц весны свою первую регистрацию в Украине прошли 33,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 8% больше, чем годом ранее, и почти вчетверо превысило количество майских регистраций новых машин. Как следствие, растаможенные машины с пробегом охватили почти 80% первичного рынка легковых авто.

Топ-5 самых популярных марок:

наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 5,6 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских;

на втором месте Ford. В течение мая было зарегистрировано 3,2 тыс. бывших в употреблении Фордов;

третьей по популярности стала Renault с результатом почти 3 тыс. авто;

автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их приобрели 2,6 тыс. автомобилистов;

замыкает пятерку лидеров Hyundai, в зачете которого 1,9 тыс. украинских номеров.

Самым популярным подержанным автомобилем мая стал Renault Megane. В течение месяца украинцы зарегистрировали 2205 авто с пробегом этой модели.

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Всего за пять месяцев с начала 2021 года украинскую прописку получили 159,6 тыс. легковых авто с пробегом, это на 45% больше, чем в прошлом году, и вчетверо больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

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