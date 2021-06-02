Гиперкар Bugatti La Voiture Noire за 11 млн евро представлен официально

Захватывающая дух скульптура идеальной формы — такую характеристику дали в Bugatti единственному в своем роде гиперкару La Voiture Noire, построенному на базе Bugatti Chiron. После первого показа в виде концепта в 2019 году и двух лет доводки автомобиль наконец-то представлен официально в финальном виде.
Название La Voiture Noire (в буквальном переводе с французского “черный автомобиль”) — это отсылка к легендарному купе 1930-х годов Bugatti Type 57 SC Atlantic, считающемуся самым совершенным и быстрым автомобилем своего времени, по сути, первому суперкару в современном понимании этого слова.
Имя “La Voiture Noire” нес экземпляр Атлантика, принадлежавший Жану Бугатти, сыну основателя компании Этторе Бугатти. Незадолго до начала Второй мировой войны автомобиль бесследно исчез и сегодня считается автомобильным эквивалентом Янтарной комнаты, одной из величайших загадок автомобильного мира.
Фото: focus.ua
Увы, интерьер уникального гиперкара компания не показала. Известно лишь, что в отделке использованы зернистая кожа оттенка Havana Brown и полированный алюминий.
Также пока не обнародованы технические характеристики. Использование силового агрегата от Chiron предполагает, что позади кокпита расположен 8-литровый квадро-турбо W16, но его отдача наверняка увеличена против стандартных для Широна 1500 л.с. и 1600 Нм.
Фото: focus.ua
На изменения в моторном отсеке косвенно указывает и возросшая на 25 см колесная база, хотя, не исключено, что это связано с особенностями концепции La Voiture Noire.
Имя заказчика уникального автомобиля по-прежнему держится в тайне, зато компания официально озвучила стоимость – 11 млн евро.
“Создав завершенный La Voiture Noire, мы еще раз демонстрируем, что разрабатываем самые сложные в мире гиперкары”, — резюмируют итоги своей работы в Bugatti.
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