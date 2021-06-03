С момента создания гривны в Украине напечатали 21 миллиард банкнот — НБУ

Только за 4 месяца этого года в Украине напечатали и отчеканили денег на общую сумму в 33 миллиарда 811 миллионов 200 тысяч гривен.

Об этом в ответ на запрос APnews сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Украинская гривна как валюта была создана в 1996 году, то есть 25 лет назад. За это время всего было изготовлено 21,9 млрд штук банкнот на общую сумму 1,294 трлн гривен.

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В то же время было отчеканено разменных и оборотных монет в количестве 14,2 млрд штук на общую сумму 5,3 млрд гривен.

При этом за последние годы было изготовлено банкнот и отчеканено монет:

за 4 месяца 2021 банкнот в количестве 67,3 млн штук на общую сумму 33,625 млрд грн, монет в количестве 186,2 млн штук на общую сумму 852,5 млн грн;

в 2020 году банкнот в количестве 292,2 млн штук на общую сумму 82,5 млрд грн, монет в количестве 341,1 млн штук на общую сумму 1,6 млрд грн;

в 2019 году банкнот в количестве 348 млн штук на общую сумму 175,9 млрд грн, монет в количестве 337 млн ​​штук на общую сумму 304 млн грн;

в 2018 году банкнот в количестве 270 млн штук на общую сумму 2,7 млрд грн, монет в количестве 350 млн штук на общую сумму 462,5 млн грн;