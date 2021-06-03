0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 208 0

С момента создания гривны в Украине напечатали 21 миллиард банкнот — НБУ

С момента создания гривны в Украине напечатали 21 миллиард банкнот — НБУ

Только за 4 месяца этого года в Украине напечатали и отчеканили денег на общую сумму в 33 миллиарда 811 миллионов 200 тысяч гривен.

Об этом в ответ на запрос APnews сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Украинская гривна как валюта была создана в 1996 году, то есть 25 лет назад. За это время всего было изготовлено 21,9 млрд штук банкнот на общую сумму 1,294 трлн гривен.

Читайте также: НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца

В то же время было отчеканено разменных и оборотных монет в количестве 14,2 млрд штук на общую сумму 5,3 млрд гривен.

При этом за последние годы было изготовлено банкнот и отчеканено монет:

  • за 4 месяца 2021 банкнот в количестве 67,3 млн штук на общую сумму 33,625 млрд грн, монет в количестве 186,2 млн штук на общую сумму 852,5 млн грн;
  • в 2020 году банкнот в количестве 292,2 млн штук на общую сумму 82,5 млрд грн, монет в количестве 341,1 млн штук на общую сумму 1,6 млрд грн;
  • в 2019 году банкнот в количестве 348 млн штук на общую сумму 175,9 млрд грн, монет в количестве 337 млн ​​штук на общую сумму 304 млн грн;
  • в 2018 году банкнот в количестве 270 млн штук на общую сумму 2,7 млрд грн, монет в количестве 350 млн штук на общую сумму 462,5 млн грн;
  • в 2017 году банкнот в количестве 53,8 млн штук на общую сумму 1,076 млрд грн, монеты не чеканились.
По материалам apnews.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.