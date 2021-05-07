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НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца (инфографика)

НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца (инфографика)

Как сообщает НБУ, 553,8 млрд грн – столько наличных находилось в обращении в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года.

Из них банкнот – на 550,2 млрд грн (2,9 млрд шт.) и монет – на 3,5 млрд грн (13,6 млрд шт.).

Об этом сказано в сообщении на странице НБУ.

Это на 4,7 млрд грн, или на 0,8% меньше, чем на начало этого года (по состоянию на 01.01.2021 – 558,5 млрд грн).

Традиционно в начале года наличность в обращении сокращается. По мнению Национального банка, в дальнейшем – по мере ослабления неопределенности из-за коронавируса и карантинных ограничений – спрос на наличные деньги будет уменьшаться.

На одного украинца приходилось 70 шт. и 153 шт. разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа (01 апреля прошлого года – 72 шт. и 149 шт. соответственно).

Каких банкнот и монет больше всего в обращении. Среди банкнот – номиналом 200 гривен, а среди монет – номиналом 10 копеек (23,7% и 29,1% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (68,8 млн шт. или 2,4% от общего количества банкнот в обращении), а монет – номиналом 10 гривен (30,4 млн шт. или 0,2% от общего количества монет в обращении).

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По материалам Finance.UA
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